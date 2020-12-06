Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Хорсенс
Копенгаген - Хорсенс: обзор матча 06 декабря 2020
Копенгаген
06.12.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Хорсенс
25'
Зека
27'
Р. Фалк-Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Хорсенс
77'
Замена
М. Йенсен
️️️️
R. Frantsen
77'
Замена
M. Brajanac
️️️️
K. Finnbogason
Замена
Р. Мудражия
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
76'
66'
Замена
️️️️
B. Jacobsen
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалк-Йенсен
27'
ГОЛ! 1:0!
Зека
Пас отдал
П. Бьель
25'
20'
Желтая карточка
Х. Ханссон
8'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
J. Pohl
Желтая карточка
Б. Овьедо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
79
Jannik Pohl
ЦФ
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
15
Jacob Buus
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Юнссон
16
Овьедо
25
Занка
20
Бойлесен
2
Анкерсен
6
Стаге
6
Зека
9
Дарами
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
19
Хойлунд
3-3-4
1
25
Кийлерих
33
Людвиг
11
18
Прип
10
Ханссон
15
12
9
79
20
Тенгстедт
8
Фалк-Йенсен
20
Мудражия
20
Мудражия
8
Фалк-Йенсен
9
80
80
9
12
3
Йенсен
3
Йенсен
12
79
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
79
Остались в запасе
Копенгаген
Хорсенс
6
Марко Стаменич
ЦП
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
15
Jacob Buus
ЦФ
22
Агуст Глинссон
АП
1
Michael Lansing
ВР
6
Йонас Геммер
ЦП
Остались в запасе
6
Марко Стаменич
ЦП
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Остались в запасе
15
Jacob Buus
ЦФ
22
Агуст Глинссон
АП
1
Michael Lansing
ВР
6
Йонас Геммер
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Копенгаген - Хорсенс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Хорсенс
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+