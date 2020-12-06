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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 06 декабря 2020
Сампдория
06.12.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Милан
82'
А. Экдаль
45'
Ф. Кессье (П)
77'
С. Кастильехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Милан
90'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 1:2!
А. Экдаль
Пас отдал
М. Дамсгор
82'
Замена
М. Лери
️️️️
Т. Ауджелло
82'
77'
ГОЛ! 0:2!
С. Кастильехо
Пас отдал
А. Ребич
76'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
Замена
А. ла Гумина
️️️️
М. Габбиадини
57'
46'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Б. Диас
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Я. Янкто
46'
Замена
А. Экдаль
️️️️
А. Силва
46'
Желтая карточка
Я. Янкто
45'
+2
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Кессье
Желтая карточка
А. Силва
26'
Замена
О. Колли
️️️️
Б. Берешиньски
20'
5'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
15
Адриен Силва
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Валерио Верре
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
88
Антонио Мионич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
26
Тонелли
3
Ауджелло
25
Феррари
21
Янкто
15
Силва
2
Торсбю
87
Кандрева
27
Квальярелла
11
Габбиадини
4-1-3-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
46
Габбиа
19
Эрнандес
16
Тонали
20
Чалханоглу
21
Диас
19
Кессье
56
Салемакерс
9
Ребич
3
Ауджелло
7
Лери
7
Лери
3
Ауджелло
18
Берешиньски
25
Колли
25
Колли
18
Берешиньски
15
Силва
8
Экдаль
8
Экдаль
15
Силва
21
Янкто
24
Дамсгор
24
Дамсгор
21
Янкто
11
Габбиадини
27
ла Гумина
27
ла Гумина
11
Габбиадини
21
Диас
10
Хеуге
10
Хеуге
21
Диас
20
Чалханоглу
33
Крунич
33
Крунич
20
Чалханоглу
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
Остались в запасе
Сампдория
Милан
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
88
Антонио Мионич
ЦП
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
88
Антонио Мионич
ЦП
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сампдория - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
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