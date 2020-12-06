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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - ПСВ
Херенвен - ПСВ: обзор матча 06 декабря 2020
Херенвен
06.12.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
2 : 2
Завершен
ПСВ
69'
Х. Верман
78'
М. ван Берген
28'
М. Гетце
90+2'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - ПСВ
90'
+3
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Ж. Пироэ
ГОЛ! 2:1!
М. ван Берген
Пас отдал
R. Kongolo
78'
78'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
М. Гетце
78'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Д. Мален
Замена
У. Льянес
️️️️
Б. Нигрен
71'
ГОЛ! 1:1!
Х. Верман
Пас отдал
Д. Верман
69'
68'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Гакпо
68'
Замена
А. Файн
️️️️
Ф. Макс
58'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
М. Ихаттарен
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
З. Деваль
58'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
К. Гакпо
13'
Желтая карточка
П. Росарио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-3-1-2
22
4
Бохневич
5
2
Флоранус
6
ван Хеке
21
25
Верман
18
Деваль
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
3-2-2-2-1
38
Мвого
21
Боскальи
4
Тезе
30
Макс
13
Росарио
6
Сангаре
24
Дюмфрис
52
Ихаттарен
27
Гетце
18
Гакпо
14
Мален
8
Нигрен
26
Льянес
26
Льянес
8
Нигрен
18
Деваль
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
18
Деваль
30
Макс
29
Файн
29
Файн
30
Макс
27
Гетце
37
Ледесма
37
Ледесма
27
Гетце
18
Гакпо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
18
Гакпо
52
Ихаттарен
20
Хендрикс
20
Хендрикс
52
Ихаттарен
14
Мален
9
Пироэ
9
Пироэ
14
Мален
Остались в запасе
Херенвен
ПСВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Херенвен - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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