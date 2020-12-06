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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Васко да Гама
Гремио - Васко да Гама: обзор матча 06 декабря 2020
Гремио
06.12.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
4 : 0
Завершен
Васко да Гама
41'
D. Souza
53'
D. Souza
55'
С. Пиньярес
90+2'
Л. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Васко да Гама
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Л. Силва
90'
+2
Желтая карточка
Л. Силва
87'
Замена
R.
️️️️
Пепе
80'
Замена
Тасиано
️️️️
Матеузиньо
73'
66'
Замена
Карлиньос
️️️️
G. Torres
66'
Замена
L. Santos
️️️️
М. Алвес
62'
Желтая карточка
Л. Матос
Замена
Л. Силва
️️️️
С. Пиньярес
59'
Замена
Д. Чурин
️️️️
D. Souza
59'
Замена
Дарлан
️️️️
M.
59'
Желтая карточка
D. Souza
58'
ГОЛ! 3:0!
С. Пиньярес
Пас отдал
Пепе
55'
ГОЛ! 2:0!
D. Souza
Пас отдал
V. Ferraz
53'
46'
Замена
Р. Грака
️️️️
L. Castán
46'
Замена
J.
️️️️
M. Júnior
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
Пас отдал
Матеузиньо
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Мартин Бенитес
АП
16
Fernando Miguel
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
11
Gustavo Torres
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Гремио
4
Руан
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
19
Robinho
ЦП
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
36
Рикардо Грака
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
3
Werley
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
3-2-2-3
10
Виктор
16
Барбоза
44
Брас
3
19
Пиньярес
2
Матеузиньо
11
Пепе
11
Феррейра
7
8
4
4-2-5
35
Миранда
33
Алвес
3
Лео Матос
30
Боржес
7
Бенитес
11
Магно
16
11
8
33
5
19
Пиньярес
16
Силва
16
Силва
19
Пиньярес
8
37
Дарлан
37
Дарлан
8
7
9
Чурин
9
Чурин
7
2
Матеузиньо
16
Тасиано
16
Тасиано
2
Матеузиньо
11
Пепе
19
19
11
Пепе
5
36
Грака
36
Грака
5
33
50
50
33
33
Алвес
0
0
33
Алвес
11
11
Карлиньос
11
Карлиньос
11
Остались в запасе
Гремио
Васко да Гама
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
19
Луис Фернандо
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
30
Лукао
ВР
3
Werley
ЦФ
22
Яго Пикачу
ПП
41
Cayo Tenório
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
19
Луис Фернандо
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
3
Werley
ЦФ
22
Яго Пикачу
ПП
41
Cayo Tenório
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Гремио - Васко да Гама
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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