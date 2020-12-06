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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал Сосьедад
Алавес - Реал Сосьедад: обзор матча 06 декабря 2020
Алавес
06.12.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Реал Сосьедад
Замена
Э. Мендес
️️️️
Л. Риоха
88'
83'
Замена
М. Субименди
️️️️
М. Саньян
83'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
75'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
75'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Р. Лопес
75'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Лукас
72'
Красная карточка
Р. Батталья
61'
Желтая карточка
Ф. Лежен
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
24
Хота
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Серхи Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-2-2-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
17
Пина
6
Батталья
11
Риоха
24
Хота
7
Лукас
13
Хоселу
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
93
Саньян
3
Муньос
23
Мерино
6
Гевара
10
Порту
21
Сильва
3
Меркеланц
9
Исак
7
Лукас
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
7
Лукас
11
Риоха
7
Мендес
7
Мендес
11
Риоха
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
12
Лопес
12
Лопес
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
93
Саньян
36
Субименди
36
Субименди
93
Саньян
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
Лопес
9
Баутиста
9
Баутиста
Лопес
Остались в запасе
Алавес
Реал Сосьедад
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Серхи Гарсия
ЦП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Серхи Гарсия
ЦП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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