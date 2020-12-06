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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Янг Бойз
Люцерн - Янг Бойз: обзор матча 06 декабря 2020
Люцерн
06.12.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Янг Бойз
53'
М. Шульц (П)
64'
Д. Соргич
19'
Ж. Нсаме (П)
24'
К. Фасснахт
27'
У. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Янг Бойз
86'
Желтая карточка
Н. Бюрги
Желтая карточка
Ф. Угринич
78'
78'
Замена
С. Зесигер
️️️️
М. Нгамале
Замена
C. Schwegler
️️️️
С. Сидлер
77'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Л. Шауб
77'
73'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
73'
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
Желтая карточка
Л. Шауб
67'
ГОЛ! 2:3!
Д. Соргич
Пас отдал
С. Кнежевич
64'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Шульц
53'
52'
Желтая карточка
М. Эбишер
46'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
К. Фасснахт
Замена
И. Ндиайе
️️️️
А. Карбонель
46'
Замена
Y. Alounga
️️️️
В. Тасар
46'
27'
ГОЛ! 0:3!
У. Гарсия
Пас отдал
К. Фасснахт
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Фасснахт
Пас отдал
У. Гарсия
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Нсаме
Желтая карточка
В. Тасар
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-5-2
27
Мюллер
24
Сидлер
5
Лукас
5
Кнежевич
6
Карбонель
21
Шауб
17
Фридек
10
Шульц
23
Угринич
27
Тасар
39
Соргич
4-3-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
25
Гарсия
5
Бюрги
21
Лефор
16
Фасснахт
4
Сьерро
20
Эбишер
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
27
Тасар
22
22
27
Тасар
24
Сидлер
27
27
24
Сидлер
21
Шауб
11
Шурпф
11
Шурпф
21
Шауб
6
Карбонель
7
Ндиайе
7
Ндиайе
6
Карбонель
13
Нгамале
15
Зесигер
15
Зесигер
13
Нгамале
16
Фасснахт
10
Гаудино
10
Гаудино
16
Фасснахт
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
Остались в запасе
Люцерн
Янг Бойз
1
David Zibung
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
23
Квентин Масейрас
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Остались в запасе
23
Квентин Масейрас
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Люцерн - Янг Бойз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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