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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - АДО Ден Хааг
Утрехт - АДО Ден Хааг: обзор матча 06 декабря 2020
Утрехт
06.12.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
1 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
48'
Д. Хогма
85'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - АДО Ден Хааг
90'
+2
Желтая карточка
В. Бесуйен
90'
Желтая карточка
S. Bourard
85'
ГОЛ! 1:1!
М. Крамер
Замена
В. Янссен
️️️️
Д. Керк
83'
Замена
L. Guwara
️️️️
Б. Рамселар
78'
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Махи
78'
Желтая карточка
С. Густафсон
71'
Вторая желтая
A. Dalmau
66'
Желтая карточка
A. Dalmau
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хогма
Пас отдал
М. ван дер Маарел
48'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Й. ван Овереем
46'
34'
Желтая карточка
И. Элмкиес
14'
Желтая карточка
L. Faye
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
28
Urby Emanuelson
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
13
Jonathan Mulder
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
3-4-3
1
Пас
31
Бергстрем
4
Хогма
2
ван дер Маарел
10
Махи
23
Рамселар
9
Керк
8
ван Овереем
86
Густафсон
22
ван де Стрек
4
4-2-1-3
1
27
ван Эвейк
15
4
Дель Фабро
12
Кемпер
8
де Бур
10
Элмкиес
17
Бесуйен
29
Крамер
10
31
23
Рамселар
25
25
23
Рамселар
9
Керк
14
Янссен
14
Янссен
9
Керк
10
Махи
11
Элиа
11
Элиа
10
Махи
8
ван Овереем
9
9
8
ван Овереем
Остались в запасе
Утрехт
АДО Ден Хааг
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Эрик Эльшлегель
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
10
Samy Bourard
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
11
Равель Моррисон
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
11
John Goossens
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Эрик Эльшлегель
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
10
Samy Bourard
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
11
Равель Моррисон
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
11
John Goossens
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Утрехт - АДО Ден Хааг
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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