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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Беневенто
Парма - Беневенто: обзор матча 06 декабря 2020
Парма
06.12.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 0
Завершен
Беневенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Беневенто
90'
+2
Желтая карточка
А. Тельо
Желтая карточка
Я. Куртич
89'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
М. Буси
88'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Корнелиус
88'
87'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
Д. Лападула
87'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Р. Импрота
84'
Желтая карточка
Р. Импрота
81'
Замена
А. Тельо
️️️️
Р. Инсинье
80'
Замена
Д. Фулон
️️️️
А. Туйя
Замена
Г. Бругман
️️️️
М. Скоццарелла
74'
Желтая карточка
Х. Брунетта
73'
69'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Капрари
58'
Желтая карточка
Ф. Барба
Желтая карточка
М. Скоццарелла
48'
Замена
Х. Брунетта
️️️️
Я. Карамо
46'
34'
Желтая карточка
А. Ионицэ
Желтая карточка
Эрнани
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
38
Reinaldo Radu
ЦФ
36
Abdoul Hate Bane
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
26
Сирики Саного
ЦП
6
Абдалла Басит
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4-1-2-2-1
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
71
Осорио
44
Буси
23
Скоццарелла
23
Эрнани
27
Куртич
27
Жервиньо
14
Карамо
14
Корнелиус
4-2-1-3
96
Монтипо
3
Летизия
15
Глик
93
Барба
13
Туйя
17
Ионицэ
56
Хетемай
16
Импрота
18
Лападула
10
Капрари
94
Инсинье
14
Карамо
11
Брунетта
11
Брунетта
14
Карамо
44
Буси
5
Гальоло
5
Гальоло
44
Буси
23
Скоццарелла
16
Бругман
16
Бругман
23
Скоццарелла
14
Корнелиус
45
Инглесе
45
Инглесе
14
Корнелиус
18
Лападула
20
Ди Серио
20
Ди Серио
18
Лападула
13
Туйя
5
Фулон
5
Фулон
13
Туйя
16
Импрота
6
Дабо
6
Дабо
16
Импрота
94
Инсинье
70
Тельо
70
Тельо
94
Инсинье
10
Капрари
25
Сау
25
Сау
10
Капрари
Остались в запасе
Парма
Беневенто
40
Ботонд Балог
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
38
Reinaldo Radu
ЦФ
36
Abdoul Hate Bane
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
12
Никколо Манфредини
ВР
26
Сирики Саного
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
6
Абдалла Басит
ЦП
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
22
Игор Лукателли
ВР
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
40
Ботонд Балог
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
38
Reinaldo Radu
ЦФ
36
Abdoul Hate Bane
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
6
Якопо Дези
ЦП
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
26
Сирики Саного
ЦП
30
Давиде Маселла
АП
6
Абдалла Басит
ЦП
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
22
Игор Лукателли
ВР
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Парма - Беневенто
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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