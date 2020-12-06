Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Стабек
Буде-Глимт - Стабек: обзор матча 06 декабря 2020
Буде-Глимт
06.12.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
5 : 2
Завершен
Стабек
3'
Ф. Зинкернагель
12'
K. Junker (П)
19'
У. Салтнес
51'
Ф. Зинкернагель
68'
С. Фет
90+2'
K. Kinoshita
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Стабек
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
K. Kinoshita
Замена
М. Конрадсен
️️️️
Ф. Бьоркан
80'
Замена
Э. Хаген
️️️️
П. Берг
80'
79'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
79'
Замена
K. Kinoshita
️️️️
M. Solheim
Замена
В. Моберг
️️️️
С. Фет
71'
ГОЛ! 5:0!
С. Фет
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
68'
Замена
С. Тунекти
️️️️
О. Сольбаккен
63'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
М. Лоде
63'
61'
Желтая карточка
Н. Йенссен
56'
Замена
Н. Йенссен
️️️️
Y. Amankwah
ГОЛ! 4:0!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
У. Салтнес
51'
46'
Замена
D. Maatsen
️️️️
M. Antonsson
44'
Желтая карточка
С. Оттесен
ГОЛ! 3:0!
У. Салтнес
Пас отдал
K. Junker
19'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
K. Junker
12'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
K. Junker
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
22
Хейбротен
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
19
Фет
14
Салтнес
9
Сольбаккен
11
Зинкернагель
77
3-4-3
12
Сандберг
3
Оттесен
71
Вальсвик
3
24
Костадинов
2
17
Касси
32
Бохинен
14
20
Эдвардсен
5
9
Сольбаккен
17
Тунекти
17
Тунекти
9
Сольбаккен
7
Берг
18
Хаген
18
Хаген
7
Берг
15
Бьоркан
8
Конрадсен
8
Конрадсен
15
Бьоркан
2
Лоде
10
Ветлесен
10
Ветлесен
2
Лоде
19
Фет
6
Моберг
6
Моберг
19
Фет
3
5
Йенссен
5
Йенссен
3
5
19
19
5
14
11
11
14
20
Эдвардсен
22
Ботхейм
22
Ботхейм
20
Эдвардсен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Стабек
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
0
R. Hauge
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
0
R. Hauge
ЦФ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Буде-Глимт - Стабек
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Аспмюра
Новости команд
Все
Буде-Глимт
Стабек
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+