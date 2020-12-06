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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 06 декабря 2020
Тоттенхэм
06.12.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
13'
Х. Сон
45+1'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Замена
Д. Родон
️️️️
С. Бергвейн
90'
+1
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
88'
80'
Желтая карточка
А. Ляказетт
75'
Желтая карточка
Г. Джака
75'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Э. Бельерин
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Ло Чельсо
72'
45'
+2
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Парти
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
45'
+1
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
41'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-2-2
1
Льорис
3
Регилон
15
Дайер
23
Алдервейрелд
92
Орье
23
Хейбьерг
17
Сиссоко
7
Сон
20
Ло Чельсо
34
Бергвейн
9
Кейн
4-1-1-2-2
1
Лено
2
Бельерин
6
Габриэль
6
Холдинг
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
10
Виллиан
7
Обамеянг
91
Ляказетт
20
Ло Чельсо
4
Дэвис
4
Дэвис
20
Ло Чельсо
34
Бергвейн
6
Родон
6
Родон
34
Бергвейн
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
18
Парти
25
Себальос
25
Себальос
18
Парти
2
Бельерин
9
Нкетиа
9
Нкетиа
2
Бельерин
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
1
Джо Харт
ВР
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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