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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ПАС Ламия
ПАС - ПАС Ламия: обзор матча 06 декабря 2020
ПАС
06.12.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
ПАС Ламия
30'
Х. Элефтериадис
87'
Г. Памлидис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - ПАС Ламия
Желтая карточка
В. Наумец
90'
+5
Замена
В. Наумец
️️️️
Х. Элефтериадис
90'
+2
90'
+1
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
Д. Бехарано
90'
Желтая карточка
А. Дзанетопулос
Желтая карточка
А. Карталис
90'
88'
Желтая карточка
Д. Бехарано
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Памлидис
87'
82'
Желтая карточка
G. Skondras
Желтая карточка
Х. Элефтериадис
81'
Замена
Я. Каргас
️️️️
Х. Домингес
77'
66'
Желтая карточка
Г. Сарамантас
Замена
А. Карталис
️️️️
F. Brener
64'
63'
Желтая карточка
А. Караманос
57'
Замена
B. Arabuli
️️️️
C. Bouloulis
56'
Замена
М. Делетич
️️️️
A. Vasilogiannis
ГОЛ! 1:0!
Х. Элефтериадис
Пас отдал
Р. Эррамуспе
30'
25'
Желтая карточка
Д. Адеджо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
12
Sandi Križman
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
20
Angelos Zoulis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Хутесиотис
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
43
Персман
22
Кастро
28
Домингес
20
Элефтериадис
14
Памлидис
22
0
24
3-2-3-2
30
3
Сарамантас
4
Адеджо
23
29
Баанак
5
Дзанетопулос
7
16
Бехарано
12
9
Романич
11
Караманос
20
Элефтериадис
9
Наумец
9
Наумец
20
Элефтериадис
28
Домингес
4
Каргас
4
Каргас
28
Домингес
0
7
Карталис
7
Карталис
0
16
Бехарано
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
16
Бехарано
12
45
45
12
7
7
Делетич
7
Делетич
7
Остались в запасе
ПАС
ПАС Ламия
12
Sandi Križman
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ОП
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
1
Девис Эпасси
ВР
20
Angelos Zoulis
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
12
Sandi Križman
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ОП
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
Остались в запасе
1
Девис Эпасси
ВР
20
Angelos Zoulis
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАС - ПАС Ламия
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
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