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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Санта-Клара
Насьональ - Санта-Клара: обзор матча 06 декабря 2020
Насьональ
06.12.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 3
Завершен
Санта-Клара
38'
К. Горре
22'
К. Жуниор
34'
О. Рашид (П)
85'
T. Santana (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Санта-Клара
90'
+4
Замена
G. Viera
️️️️
T. Santana
90'
+1
Замена
D. Salomao
️️️️
К. Жуниор
90'
+1
Замена
Линкольн
️️️️
О. Рашид
90'
+1
Замена
J. Afonso
️️️️
C.
Замена
В. Данилович
️️️️
К. Горре
86'
Замена
G. Bobál
️️️️
R. Micael
86'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
T. Santana
Желтая карточка
R. Micael
72'
70'
Желтая карточка
C.
68'
Замена
J. Patric
️️️️
U.
Желтая карточка
К. Горре
63'
48'
Желтая карточка
Р. Рамуш
Замена
Б. Рочес
️️️️
В. Косьелло
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Горре
Пас отдал
Ж. Камачу
38'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Рашид
Желтая карточка
Педрао
32'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Жуниор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
91
Мабрук Руаи
ОП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
13
Daniel
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Costinha
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
17
Ukra
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Насьональ
55
Нуну Борхес
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
33
Rui Correia
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Линкольн
ЦП
33
Lucas Marques
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
1-3-1-1-5
44
Педрао
21
Кал
91
Руаи
14
Абдуллахи Альхассан
26
Косьелло
37
Камачу
14
13
11
Горре
94
Риаскос
20
4-1-2-3
99
2
Рамуш
15
15
Кардосо
17
Вильянуэва
18
Ромао
10
23
Рашид
9
13
Жуниор
17
26
Косьелло
35
Рочес
35
Рочес
26
Косьелло
14
0
0
14
11
Горре
18
Данилович
18
Данилович
11
Горре
17
26
26
17
9
7
7
9
10
5
5
10
23
Рашид
18
Линкольн
18
Линкольн
23
Рашид
13
Жуниор
0
0
13
Жуниор
Остались в запасе
Насьональ
Санта-Клара
33
Rui Correia
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
55
Нуну Борхес
ОП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
33
Lucas Marques
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
33
Rui Correia
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
55
Нуну Борхес
ОП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
Остались в запасе
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
33
Lucas Marques
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Насьональ - Санта-Клара
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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