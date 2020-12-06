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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Рид
ЛАСК - Рид: обзор матча 06 декабря 2020
ЛАСК
06.12.2020, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Рид
22'
Т. Гойгингер
45'
Й. Эггештайн
86'
Д. Райтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Рид
ГОЛ! 3:0!
Д. Райтер
Пас отдал
М. Карамоко
86'
79'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
M. Haas
76'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
М. Зигль
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Ранфтль
69'
Замена
Е. Чеберко
️️️️
Ф. Визингер
69'
Замена
М. Карамоко
️️️️
Т. Гойгингер
62'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Й. Эггештайн
62'
58'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
М. Лакнер
58'
Замена
А. Байич
️️️️
B. Gschweidl
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
46'
ГОЛ! 2:0!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Г. Траунер
45'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гойгингер
Пас отдал
А. Андраде
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
31
Balakiyem Takougnadi
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Рид
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
3-1-3-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
16
Андраде
8
Холланд
36
Реннер
34
Михорль
26
Ранфтль
19
Эггештайн
36
Гойгингер
9
Грубер
1-3-1-5
1
Радлингер
3
Боатенг
4
Зигль
22
Нутц
6
Лакнер
18
Груль
28
9
23
31
6
36
Гойгингер
9
Карамоко
9
Карамоко
36
Гойгингер
28
Визингер
23
Чеберко
23
Чеберко
28
Визингер
19
Эггештайн
29
Райтер
29
Райтер
19
Эггештайн
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
26
Ранфтль
19
Поцман
19
Поцман
26
Ранфтль
6
Лакнер
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
6
Лакнер
9
12
Байич
12
Байич
9
23
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
23
4
Зигль
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
4
Зигль
Остались в запасе
ЛАСК
Рид
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча ЛАСК - Рид
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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