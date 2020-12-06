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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Теплице
Млада Болеслав - Теплице: обзор матча 06 декабря 2020
Млада Болеслав
06.12.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Теплице
39'
P. Moulis
84'
Д. Трубац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Теплице
90'
Замена
L. Kodad
️️️️
Я. Фортельный
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Трубац
82'
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
M. Radosta
Замена
D. Simek
️️️️
Д. Дудера
74'
Желтая карточка
Д. Дудера
71'
60'
Замена
J. Hosek
️️️️
Я. Шейбал
Пенальти не реализован!
M. Skoda
58'
Замена
И. Клима
️️️️
M. Graiciar
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
P. Moulis
Пас отдал
J. Mareš
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
12
Marco Túlio
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
0
O. Zahustel
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
6
Martin Graiciar
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Млада Болеслав
35
Якуб Маркович
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
Теплице
90
Jan Hosek
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
25
Dominik Šup
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
3-2-2-4
0
5
Татаев
39
Крапка
27
Мазань
12
23
Дудера
32
Будински
99
6
0
9
2-4-5
35
17
27
Трубац
2
Шейбал
0
19
Юкл
1
11
10
26
8
Фортельный
23
Дудера
28
28
23
Дудера
6
23
Клима
23
Клима
6
8
Фортельный
3
3
8
Фортельный
2
Шейбал
90
90
2
Шейбал
35
0
0
35
Остались в запасе
Млада Болеслав
Теплице
35
Якуб Маркович
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
0
Daniel Kovac
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
25
Dominik Šup
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
Остались в запасе
0
Daniel Kovac
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
25
Dominik Šup
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Млада Болеслав - Теплице
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Теплице
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3
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2021.02.08 16:49
3
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2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
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Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
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