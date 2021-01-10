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    Расписание матчей 10-01-2021

    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 29 тур
    10 января, воскресенье
    01:00
    Спорт Ресифи
    0:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    01:00
    Коритиба
    0:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    0:1
    Сантос
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    0:2
    Сеара
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    23:00
    Форталеза
    0:0
    Гремио
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 18 тур
    10 января, воскресенье
    13:30
    Карагюмрюк
    2:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    16:00
    Анкарагюджю
    1:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    16:00
    Ризеспор
    1:1
    Денизлиспор
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    19:00
    Хатайспор
    2:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 15 тур
    10 января, воскресенье
    14:15
    Спарта
    0:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    16:30
    Венло
    2:1
    Виллем II
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    16:30
    Херенвен
    1:3
    Фортуна
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    18:45
    Аякс
    2:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 17 тур
    10 января, воскресенье
    14:30
    Рома
    2:2
    Интер
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    17:00
    Парма
    0:2
    Лацио
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    17:00
    Верона
    2:1
    Кротоне
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    20:00
    Фиорентина
    1:0
    Кальяри
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    3:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 30 тур
    10 января, воскресенье
    15:30
    Мехелен
    3:0
    Антверпен
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    18:00
    Беерсхот-Вилрейк
    1:1
    Гент
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    20:15
    Оуд-Хеверли
    1:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    22:45
    Сент-Труйден
    1:2
    Брюгге
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 16 тур
    10 января, воскресенье
    16:00
    ПАОК
    3:1
    Волос
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    18:15
    Аполлон Смирнис
    0:1
    Астерас
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    0:0
    ОФИ
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    2:0
    Ларисса
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 18 тур
    10 января, воскресенье
    16:00
    Леванте
    2:1
    Эйбар
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    18:15
    Кадис
    3:1
    Алавес
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    23:00
    Вальядолид
    0:1
    Валенсия
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
    10 января, воскресенье
    16:30
    Барнсли
    2:0
    Транмер
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    16:30
    Кроули Таун
    3:0
    Лидс
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    16:30
    Бристоль Сити
    2:1
    Портсмут
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    16:30
    Манчестер Сити
    3:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    16:30
    Челси
    4:0
    Моркамб
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    16:30
    Челтенхэм
    2:1
    Мэнсфилд Таун
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    20:00
    Марин
    0:5
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    22:45
    Ньюпорт Каунти
    1:1
    (3:4)п
    Брайтон
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 15 тур
    10 января, воскресенье
    17:30
    Аугсбург
    1:4
    Штутгарт
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    20:00
    Арминия
    1:0
    Герта
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 13 тур
    10 января, воскресенье
    18:00
    Фаренсе
    3:1
    Жил Висенте
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    23:00
    Белененсеш
    0:2
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 23 тур
    10 января, воскресенье
    18:00
    Абердин
    1:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    10 января, воскресенье
    18:00
    Ливингстон
    3:1
    Росс Каунти
    Матч завершен
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