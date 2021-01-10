Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Виллем II
Венло - Виллем II: обзор матча 10 января 2021
Венло
10.01.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
2 : 1
Завершен
Виллем II
79'
Г. Якумакис (П)
90+3'
Г. Якумакис
15'
J. van der Heijden
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Виллем II
ГОЛ! 2:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
З. Машаш
90'
+3
Желтая карточка
Г. Якумакис
88'
80'
Замена
W. Spieringhs
️️️️
Д. Саддики
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Якумакис
79'
Замена
J. Arias
️️️️
S. Janssen
75'
Замена
A. Swinkels
️️️️
K. Da Graca
70'
66'
Желтая карточка
С. Хольмен
52'
Желтая карточка
J. van der Heijden
46'
Замена
О. Ромени
️️️️
Ч. Наннели
15'
ГОЛ! 0:1!
J. van der Heijden
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
0
J. John
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
25
Jafar Arias
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
Виллем II
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
2-2-1-5
1
6
5
Гелми
29
Машаш
8
32
ван Крой
15
7
Якумакис
5
25
0
3-2-1-4
26
Брондел
8
Хольмен
3
17
Кен
17
Саддики
7
Наннели
61
Саглам
14
Павлидис
11
Вридт
31
Трезор
6
15
25
25
15
5
5
5
5
7
Наннели
10
Ромени
10
Ромени
7
Наннели
17
Саддики
6
6
17
Саддики
Остались в запасе
Венло
Виллем II
27
Torino Hunte
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
48
Vincent Schippers
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
27
Torino Hunte
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
Остались в запасе
48
Vincent Schippers
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Венло - Виллем II
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
Новости команд
Все
Венло
Виллем II
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
2020.10.24 19:26
9
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
2019.10.20 10:47
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд
2019.10.20 00:15
4
Эредивизие. «Аякс» благодаря разгрому «Венло» сместил «Витесс» с первого места
2019.08.17 22:27
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+