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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Рейнджерс
Абердин - Рейнджерс: обзор матча 10 января 2021
Абердин
10.01.2021, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Рейнджерс
67'
М. Кеннеди
32'
А. Морелос
50'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Рейнджерс
Замена
R. Edmondson
️️️️
Э. Тэйлор
89'
82'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Я. Хаджи
Желтая карточка
Л. Фергюсон
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Кеннеди
Пас отдал
Д. Хайес
67'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
С. Райт
58'
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
Замена
S. Logan
️️️️
К. Мэйн
44'
Желтая карточка
К. Мэйн
41'
40'
Желтая карточка
Д. Тавернье
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
28'
Пенальти не реализован!
Д. Тавернье
Красная карточка
Р. Хеджс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
26
Райан Хеджс
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
2-3-1-4
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
26
Хеджс
19
Фергюсон
17
Хайес
11
Райт
3
9
Косгров
16
30
Мэйн
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
27
Балогун
6
Голдсон
3
Баришич
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
3
Тэйлор
27
27
3
Тэйлор
30
Мэйн
2
2
30
Мэйн
11
Райт
10
Кеннеди
10
Кеннеди
11
Райт
10
Хаджи
34
Зунгу
34
Зунгу
10
Хаджи
Остались в запасе
Абердин
Рейнджерс
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Абердин - Рейнджерс
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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