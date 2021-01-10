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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Гент
Беерсхот - Гент: обзор матча 10 января 2021
Беерсхот
10.01.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Гент
23'
И. Кулибали
43'
С. Кумс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Гент
90'
+2
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
Н. Дорш
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
90'
+1
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Р. Хольцхаушер
90'
+1
87'
Желтая карточка
С. Маррех
80'
Замена
Т. Кляйнденст
️️️️
А. Кастро-Монтес
Замена
М. Нубисси
️️️️
M. Suzuki
64'
Желтая карточка
M. Suzuki
49'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Кумс
Желтая карточка
F. Frans
42'
ГОЛ! 1:0!
И. Кулибали
Пас отдал
А. Саньянг
23'
8'
Желтая карточка
С. Болат
Пенальти не реализован!
Р. Хольцхаушер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
5
Ян Ван ден Берг
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
16
Сулайман Маррех
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Беерсхот
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
36
Senne Ceulemans
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
1-3-1-5
5
Ван ден Берг
48
Кулибали
11
Вороговский
10
Хольцхаушер
7
Саньянг
4
18
7
29
3
3-3-2-1-1
26
Болат
21
Ханше-Ольсен
5
Мохаммади
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
6
Дорш
25
Нуриу
16
Маррех
24
Кумс
14
Букари
29
Депуатр
7
99
Нубисси
99
Нубисси
7
10
Хольцхаушер
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
10
Хольцхаушер
17
Кастро-Монтес
11
Кляйнденст
11
Кляйнденст
17
Кастро-Монтес
6
Дорш
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
6
Дорш
Остались в запасе
Беерсхот
Гент
72
Antoine Lejoly
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
36
Senne Ceulemans
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
33
Дави Руф
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
72
Antoine Lejoly
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
36
Senne Ceulemans
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Остались в запасе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
33
Дави Руф
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Беерсхот - Гент
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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