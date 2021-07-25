Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вим Де Деккер

    Тренер
    Имя Вим
    Фамилия Де Деккер
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 6 апреля 1982
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гент 6 2 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.07.2021 Сент-Труйден 2 : 1 Гент
    01.08.2021 Гент 2 : 2 Беерсхот-Вилрейк
    08.08.2021 Остенде 1 : 0 Гент
    15.08.2021 Гент 2 : 0 Мехелен
    29.08.2021 Гент 6 : 1 Брюгге
    12.09.2021 Гент 2 : 3 Шарлеруа
    • Читайте нас: 
    11