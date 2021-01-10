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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Алавес
Кадис - Алавес: обзор матча 10 января 2021
Кадис
10.01.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
3 : 1
Завершен
Алавес
15'
Алекс
56'
Э. Лосано
68'
А. Негредо
23'
Хоселу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Алавес
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Алекс
90'
+1
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
А. Негредо
88'
82'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Л. Риоха
Замена
А. Хименес
️️️️
Э. Лосано
82'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Фали
82'
75'
Замена
П. Понс
️️️️
Т. Пина
ГОЛ! 3:1!
А. Негредо
Пас отдал
Э. Лосано
68'
57'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Хота
57'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Дейверсон
ГОЛ! 2:1!
Э. Лосано
Пас отдал
Л. Эспино
56'
50'
Вторая желтая
Тачи
45'
+2
Желтая карточка
Тачи
44'
Желтая карточка
Дейверсон
40'
Желтая карточка
Т. Пина
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хоселу
Желтая карточка
Фали
22'
ГОЛ! 1:0!
Алекс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
24
Хота
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-3-2-2
23
Ледесма
3
Фали
16
Кала
4
Алкала
18
Эспино
16
Йонссон
20
Карселен
80
Переа
8
Алекс
11
Лосано
21
Негредо
4-2-2-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
24
Лежен
5
Тачи
5
Дуарте
6
Батталья
17
Пина
24
Хота
11
Риоха
13
Хоселу
16
Дейверсон
21
Негредо
29
Малбашич
29
Малбашич
21
Негредо
3
Фали
18
Гарридо
18
Гарридо
3
Фали
8
Алекс
11
Адеканье
11
Адеканье
8
Алекс
11
Лосано
20
Хименес
20
Хименес
11
Лосано
11
Риоха
17
Сайнс
17
Сайнс
11
Риоха
17
Пина
8
Понс
8
Понс
17
Пина
24
Хота
19
Гарсия
19
Гарсия
24
Хота
16
Дейверсон
7
Мендес
7
Мендес
16
Дейверсон
Остались в запасе
Кадис
Алавес
14
Иван Альехо
ПВ
6
Хорхе Помбо
АП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
3
Марк Баро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
6
Хорхе Помбо
АП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
3
Марк Баро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Кадис - Алавес
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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