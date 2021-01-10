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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Андерлехт
Оуд-Хеверли - Андерлехт: обзор матча 10 января 2021
Оуд-Хеверли
10.01.2021, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Андерлехт
87'
Т. Анри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Андерлехт
Замена
D. Vekemans
️️️️
К. Мерсье
90'
+2
Замена
S. Kotysch
️️️️
М. Мертенс
90'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Анри
87'
85'
Замена
М. Кана
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
78'
Замена
М. Мурильо
️️️️
K. Lawrence
77'
Замена
М. Дауда
️️️️
П. Мукаиру
Замена
J. Okpoda Eppiah
️️️️
К. Малинов
76'
63'
Замена
А. Колассен
️️️️
А. Локонга
Желтая карточка
В. Емелка
51'
45'
Желтая карточка
А. Айт Эль-Хадж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
33
Матье Мертенс
АП
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Андерлехт
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
6
Альберт Локонга
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Оуд-Хеверли
38
Ореган Раве
ВР
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
0
S. Kotysch
ЦФ
0
Joshua Okpoda Eppiah
ЦФ
0
O. Myny
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
Андерлехт
1
Уорнер Хан
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
3-2-2-4
24
Де Норре
21
Емелка
77
Вльетинк
30
Мерсье
33
Малинов
33
Мертенс
14
Соуа
5
22
Ромо
6
9
Анри
4-1-1-4
1
Велленройтер
92
3
Миазга
54
Сарделла
3
Делкруа
24
Каллен
10
Айт Эль-Хадж
18
Мукаиру
9
Амузу
6
Локонга
14
Нмеча
33
Мертенс
0
0
33
Мертенс
33
Малинов
0
0
33
Малинов
30
Мерсье
32
32
30
Мерсье
6
Локонга
25
Колассен
25
Колассен
6
Локонга
10
Айт Эль-Хадж
55
Кана
55
Кана
10
Айт Эль-Хадж
92
62
Мурильо
62
Мурильо
92
18
Мукаиру
15
Дауда
15
Дауда
18
Мукаиру
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Андерлехт
38
Ореган Раве
ВР
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
0
O. Myny
ЦФ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
Главный тренер
Герман Вермеулен
10
Кристиан Арнстад
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Уорнер Хан
ВР
7
Мустафа Бунду
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ВР
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
0
O. Myny
ЦФ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
Остались в запасе
10
Кристиан Арнстад
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Уорнер Хан
ВР
7
Мустафа Бунду
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Оуд-Хеверли - Андерлехт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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