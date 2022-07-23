Герман Вермеулен
Тренер
|Имя
|Герман
|Фамилия
|Вермеулен
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|10 ноября 1954
|Имя
|Герман
|Фамилия
|Вермеулен
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|10 ноября 1954
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Оуд-Хеверли
|17
|7
|6
|4
|Дата
|Матч
|23.07.2022
|Кортрейк
|0 : 2
|Оуд-Хеверли
|30.07.2022
|Оуд-Хеверли
|2 : 0
|Вестерло
|07.08.2022
|Антверпен
|4 : 2
|Оуд-Хеверли
|14.08.2022
|Оуд-Хеверли
|0 : 3
|Брюгге
|21.08.2022
|Стандард
|1 : 3
|Оуд-Хеверли
|27.08.2022
|Оуд-Хеверли
|2 : 1
|Остенде
|04.09.2022
|Андерлехт
|2 : 2
|Оуд-Хеверли
|10.09.2022
|Оуд-Хеверли
|3 : 2
|Шарлеруа
|17.09.2022
|Мехелен
|0 : 0
|Оуд-Хеверли
|01.10.2022
|Оуд-Хеверли
|0 : 3
|Юнион СЖ
|08.10.2022
|Зюлте-Варегем
|2 : 5
|Оуд-Хеверли
|15.10.2022
|Оуд-Хеверли
|0 : 1
|Генк
|18.10.2022
|Эйпен
|4 : 2
|Оуд-Хеверли
|22.10.2022
|Сент-Труйден
|0 : 0
|Оуд-Хеверли
|30.10.2022
|Оуд-Хеверли
|1 : 1
|Гент
|05.11.2022
|Серкль Брюгге
|2 : 1
|Оуд-Хеверли
|11.11.2022
|Оуд-Хеверли
|5 : 0
|Серен