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Герман Вермеулен
Статистика
Герман Вермеулен - статистика
Бельгия
10 ноября 1954 (71)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Плей-офф 2013/2014
Бельгия. Про-Лига 2013/2014
Команда
И
В
П
Н
Оуд-Хеверли
17
7
6
4
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Оуд-Хеверли
5 : 0
11.11.2022
Серен
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
05.11.2022
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
30.10.2022
Гент
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
0 : 0
22.10.2022
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Эйпен
4 : 2
18.10.2022
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
15.10.2022
Генк
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Зюлте-Варегем
2 : 5
08.10.2022
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Оуд-Хеверли
0 : 3
01.10.2022
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Мехелен
0 : 0
17.09.2022
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
10.09.2022
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
2 : 2
04.09.2022
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
27.08.2022
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 3
21.08.2022
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
0 : 3
14.08.2022
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
4 : 2
07.08.2022
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
30.07.2022
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Кортрейк
0 : 2
23.07.2022
Оуд-Хеверли
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