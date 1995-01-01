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S. Kotysch
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«Барса» или «МЮ» – кто пройдет дальше в Лиге Европы?
20:20
Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании
19:54
«Это было глупо». Мартинес – о перчатке, приложенной к паху
19:46
Дивеев: «ЦСКА в полном порядке? Есть такое»
19:41
Головин выйдет в старте «Монако» на ответный матч с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы
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Все новости
20:35
Чалов высказался после разгрома «Краснодара» в Кубке России
19:59
Ивич объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА со счетом 0:3
19:27
Кубок России. ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0), Заболотный забил впервые с 2021 года
7
19:20
Воспитанник «Зенита» Рудаков сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии
19:15
Основной защитник «Реала» пропустит матчи с «Атлетико» и «Барселоной» из-за травмы
19:05
Ловчев оценил игру «Спартака» в матче с «Локомотивом»
2
18:59
Куликов: «Спартак» не удивил «Локомотив». У нас высокие шансы пройти дальше»
2
18:55
Дивеев рассказал, хочет ли он продлить контракт с ЦСКА
1
18:50
Ловчев прокомментировал дебют Дзюбы за «Локомотив»
18:45
Мостовой: «Не знаю, когда получу тренерскую лицензию. Когда помогут»
1
18:38
«Спасибо России за Головина»: фанаты «Монако» сходят с ума от футболиста из Калтана и ждут его продажи
2
18:37
43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол»
18:25
Юрист объяснил, почему РФС не успел вовремя подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии
1
18:12
Фото
«Легион» заявил в качестве игрока 43-летнего президента клуба Лахиялова. Он завершил карьеру 10 лет назад
17:59
Галактионов охарактеризовал Дзюбу как футболиста
17:51
Ловчев: «Почему в Москве нельзя было построить хотя бы один стадион с крышей?»
4
17:50
«Все, что люблю видеть в игроке, увидел в нем». Чорлука назвал идеального партнера по «Локомотиву»
17:44
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Писарский отпраздновал гол «Динамо» с настоящей дирижерской палочкой. «Крылья» рассказали, кому она принадлежит
17:38
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Писарский – лучший игрок матча «Крылья» – «Динамо». Он забил в дебютной игре за клуб
17:31
«Спартак» отреагировал на информацию о ликвидации ложи Федуна на «Открытие Арене»
1
17:28
«Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Рабинер – о Дзюбе
5
17:05
Кубок России. «Крылья» вырвали победу у «Динамо» (2:1) на 89-й минуте, экс-спартаковцы Зуев и Рассказов организовли решающий мяч
14
16:58
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Еще один топ-матч в Кубке России! Кто пройдет дальше в паре ЦСКА – «Краснодар»?
16:57
Мостовой: «Зенит» займет 3-4 место в РПЛ, если убрать 6-7 иностранцев и купить обычных русских»
14
16:51
Зиньковский: «Спартак» готовился играть «под Дзюбу» и «без Дзюбы»
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16:46
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Писарский отпраздновал дебютный гол за «Крылья» с дирижерской палочкой в руке
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16:45
Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Краснодар»
16:44
Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: 1/4 финала Кубка России, 23 февраля 2023
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S. Kotysch
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S. Kotysch
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