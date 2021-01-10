Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Челтенхэм - Мэнсфилд Таун
Челтенхэм - Мэнсфилд Таун: обзор матча 10 января 2021
Челтенхэм
10.01.2021, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
73'
Э. Мэй
110'
У. Бойл
3'
S. McLaughlin
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челтенхэм - Мэнсфилд Таун
115'
Замена
J. Clarke
️️️️
M. Benning
Замена
T. Campbell
️️️️
Э. Уильямс
112'
ГОЛ! 2:1!
У. Бойл
Пас отдал
B. Tozer
110'
108'
Замена
A. O'Driscoll
️️️️
G. Maris
Замена
C. Clements
️️️️
Э. Чапман
106'
101'
Желтая карточка
Р. Суини
79'
Замена
Э. Кук
️️️️
S. McLaughlin
ГОЛ! 1:1!
Э. Мэй
Пас отдал
Э. Чапман
73'
Замена
A. Addai
️️️️
C. Raglan
71'
69'
Желтая карточка
К. О'Киффи
Замена
L. Freestone
️️️️
C. Hussey
46'
3'
ГОЛ! 0:1!
S. McLaughlin
Пас отдал
J. Bowery
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
24
Джошуа Гриффитс
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
8
Конор Томас
ЦП
14
Эллис Чапман
АП
5
Charlie Raglan
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
11
Matty Blair
ЦФ
23
Chris Hussey
ЦФ
19
George Lloyd
ЦФ
11
Энди Уильямс
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Мэнсфилд Таун
1
Marek Štech
ВР
5
Райан Суини
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
7
Гарри Чарсли
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
9
Джейми Рид
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Челтенхэм
10
Финн Азаз
АП
21
Tahvon Campbell
ЦФ
16
Alex Addai
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
6
Dan Bowry
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
8
Chris Clements
ЦФ
Мэнсфилд Таун
26
Aidan Stone
ЦФ
0
A. O'Driscoll
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
21
James Clarke
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
1-1-1-5
24
Гриффитс
12
Бойл
8
Томас
14
Чапман
23
10
Мэй
11
Уильямс
19
11
2-2-5
1
27
О'Киффи
5
Суини
7
Чарсли
32
9
5
3
10
3
11
Уильямс
21
21
11
Уильямс
5
16
16
5
10
Азаз
10
Азаз
23
6
6
23
14
Чапман
8
8
14
Чапман
10
0
0
10
3
21
21
3
3
39
Кук
39
Кук
3
Остались в запасе
Челтенхэм
Мэнсфилд Таун
3
Sean Long
ЦФ
6
Dan Bowry
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
26
Aidan Stone
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
3
Sean Long
ЦФ
6
Dan Bowry
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Остались в запасе
26
Aidan Stone
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Челтенхэм - Мэнсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Эбби Бизнес Стэдиум
Новости команд
Все
Челтенхэм
Мэнсфилд Таун
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+