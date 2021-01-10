Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюпорт Каунти - Брайтон
Ньюпорт Каунти - Брайтон: обзор матча 10 января 2021
Ньюпорт Каунти
10.01.2021, воскресенье, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Брайтон
90+6'
А. Уэбстер (АГ)
90'
С. Мач
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюпорт Каунти - Брайтон
ГОЛ!
А. Уэбстер
2:4
Пенальти не реализован!
S. Bennett
ГОЛ!
Д. Проппер
2:3
ГОЛ!
J. Proctor
2:2
Пенальти не реализован!
Л. Троссард
Пенальти не реализован!
L. Shephard
ГОЛ!
Л. Данк
1:2
Пенальти не реализован!
И. Биссума
ГОЛ!
Й. Лабади
1:1
Пенальти не реализован!
Н. Мопе
Пенальти не реализован!
М. Деметриу
ГОЛ!
П. Гросс
0:1
Пенальти не реализован!
Д. Шихан
108'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Б. Уайт
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Уэбстер
90'
+6
Замена
K. Ellison
️️️️
L. Collins
90'
+5
Замена
J. Proctor
️️️️
M. Dolan
90'
+5
90'
+5
Замена
Бернардо
️️️️
С. Мач
90'
ГОЛ! 0:1!
С. Мач
Пас отдал
Д. Проппер
71'
Замена
П. Тау
️️️️
А. Джаханбакш
63'
Замена
Д. Проппер
️️️️
А. Зекири
63'
Замена
Л. Троссард
️️️️
А. Мак Аллистер
Замена
L. Collins
️️️️
J. Devitt
63'
Замена
️️️️
P. Amond
62'
Замена
Й. Лабади
️️️️
Р. Уилмотт
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
31
Том Кинг
ВР
5
Мики Деметриу
ЦЗ
8
Джош Шихан
ЦП
7
Робби Уилмотт
ПВ
3
Ryan Haynes
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
15
David Longe-King
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
8
Matthew Dolan
ЦФ
14
Jamie Devitt
ЦФ
9
P. Amond
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ньюпорт Каунти
17
Йосс Лабади
ЦП
29
Ryan Taylor
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
28
Kyle Howkins
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
22
Kevin Ellison
ЦФ
25
Jack Evans
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
1-1-1-5
31
Кинг
5
Деметриу
8
Шихан
7
Уилмотт
32
9
14
8
15
3-3-2-2
23
Стил
4
Уайт
5
Данк
4
Уэбстер
10
Мак Аллистер
28
Биссума
13
Гросс
11
Джаханбакш
7
Мач
11
Мопе
9
Зекири
14
0
0
14
22
22
7
Уилмотт
17
Лабади
17
Лабади
7
Уилмотт
8
9
9
8
7
Мач
13
Бернардо
13
Бернардо
7
Мач
11
Джаханбакш
10
Тау
10
Тау
11
Джаханбакш
4
Уайт
34
Велтман
34
Велтман
4
Уайт
9
Зекири
24
Проппер
24
Проппер
9
Зекири
10
Мак Аллистер
19
Троссард
19
Троссард
10
Мак Аллистер
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Брайтон
29
Ryan Taylor
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
28
Kyle Howkins
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
25
Jack Evans
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
30
Реда Хадра
ЦФ
97
Роберт Санчес
ВР
21
Тедди Йенкс
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
29
Ryan Taylor
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
28
Kyle Howkins
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
25
Jack Evans
ЦФ
Остались в запасе
30
Реда Хадра
ЦФ
97
Роберт Санчес
ВР
21
Тедди Йенкс
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Ньюпорт Каунти
Брайтон
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+