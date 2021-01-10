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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эйбар
Леванте - Эйбар: обзор матча 10 января 2021
Леванте
10.01.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
65'
Г. Мелеро
76'
Х. Луис Моралес
51'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эйбар
89'
Замена
Ресио
️️️️
Т. Инуи
89'
Замена
Кике
️️️️
Э. Экспозито
Замена
Сон
️️️️
Х. де Фрутос
86'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Р. Марти
86'
83'
Замена
П. Леон
️️️️
А. Посо
Замена
Коке
️️️️
С. Поштиго
80'
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Х. де Фрутос
76'
73'
Замена
Й. Муто
️️️️
С. Энрих
72'
Замена
️️️️
Р. Соареш
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
66'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелеро
Пас отдал
Х. Луис Моралес
65'
Замена
С. Леон
️️️️
М. Мальса
62'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Д. Гомес
62'
51'
ГОЛ! 0:1!
Т. Инуи
Пас отдал
Кике
Желтая карточка
М. Мальса
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Кике
ЦФ
3-3-1-3
13
Айтор
22
Радойя
6
Дуарте
21
Поштиго
18
Клер
11
Мальса
21
Мирамон
19
де Фрутос
9
Марти
25
Моралес
99
Гомес
3-3-1-1-2
13
Дмитрович
23
Арбилья
15
Оливейра
6
Бигас
24
Посо
18
Диоп
55
Соареш
8
Экспозито
14
Инуи
19
Кике
9
Энрих
19
де Фрутос
17
Сон
17
Сон
19
де Фрутос
9
Марти
3
Гарсия
3
Гарсия
9
Марти
21
Поштиго
23
Коке
23
Коке
21
Поштиго
99
Гомес
16
Мелеро
16
Мелеро
99
Гомес
11
Мальса
11
Леон
11
Леон
11
Мальса
14
Инуи
36
Ресио
36
Ресио
14
Инуи
24
Посо
14
Леон
14
Леон
24
Посо
9
Энрих
11
Муто
11
Муто
9
Энрих
8
Экспозито
7
Кике
7
Кике
8
Экспозито
Остались в запасе
Леванте
Эйбар
17
Никола Вукчевич
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Леванте - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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