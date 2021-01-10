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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Брюгге
Сент-Труйден - Брюгге: обзор матча 10 января 2021
Сент-Труйден
10.01.2021, воскресенье, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Брюгге
55'
Д. Буату
13'
Б. Дост
35'
Н. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Брюгге
90'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
К. Дьятта
Красная карточка
Д. Назон
86'
Замена
И. М'Бойо
️️️️
К. Брюлс
81'
77'
Желтая карточка
Э. Баланта
74'
Замена
Ф. Рикка
️️️️
Э. Соболь
73'
Замена
Э. Баланта
️️️️
Н. Ланг
ГОЛ! 1:2!
Д. Буату
55'
Желтая карточка
S. De Ridder
51'
46'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Б. Дост
Замена
М. Конате
️️️️
S. Asamoah
46'
Замена
Д. Назон
️️️️
Ф. Колидио
46'
42'
Желтая карточка
Б. Мехеле
35'
ГОЛ! 0:2!
Н. Ланг
Пас отдал
К. Дьятта
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Факундо Колидио
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
77
Samuel Asamoah
ЦФ
4
Pol GarcÃa
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Сент-Труйден
8
Мори Конате
ОП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
8
Ibrahima Sory Sankhon
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
3-1-5
1
Шмидт
13
Кэкачей
39
Буату
5
Тейшейра
22
Брюлс
8
4
77
16
40
3-4-2-1
22
Миньоле
23
Соболь
44
Мехеле
31
Коссуну
22
Мата
23
Ритс
70
Ланг
25
Вормер
15
Дьятта
17
Де Кетеларе
12
Дост
9
Колидио
9
Назон
9
Назон
9
Колидио
77
8
Конате
8
Конате
77
22
Брюлс
7
М'Бойо
7
М'Бойо
22
Брюлс
23
Соболь
16
Рикка
16
Рикка
23
Соболь
70
Ланг
3
Баланта
3
Баланта
70
Ланг
12
Дост
29
Окереке
29
Окереке
12
Дост
15
Дьятта
8
Схрайверс
8
Схрайверс
15
Дьятта
Остались в запасе
Сент-Труйден
Брюгге
8
Ibrahima Sory Sankhon
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
8
Ibrahima Sory Sankhon
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
Остались в запасе
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Сент-Труйден - Брюгге
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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