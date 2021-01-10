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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Пасуш де Феррейра
Белененсеш - Пасуш де Феррейра: обзор матча 10 января 2021
Белененсеш
10.01.2021, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 13 тур
0 : 2
Завершен
Пасуш де Феррейра
12'
Б. Кошта (П)
90+1'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Пасуш де Феррейра
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Диаби
Пас отдал
Ж. Амарал
Желтая карточка
М. Кардозу
88'
86'
Желтая карточка
Ж. Педру
85'
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
85'
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Э. Феррейра
84'
Желтая карточка
С. Эустакиу
Замена
C.
️️️️
Я. Ситхоле
81'
71'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Карлос
64'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Л. Сингх
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
М. Кассьерра
55'
Замена
Д. Калила
️️️️
Т. Пете
55'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
26
Маракас
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Белененсеш
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
8
Caue
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Пасуш де Феррейра
33
Давид Суалехе
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
31
Michael
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
4-3-2-1
33
Крицюк
16
Рибейру
12
Пете
28
Лима
3
Энрике
13
Ситхоле
6
Тайра
28
Эшгайю
77
Соуза
20
Кардозу
9
Кассьерра
3-4-3
1
Жорди
2
Фонсека
2
Баксиньо
26
Маракас
46
Эустакиу
22
Карлос
11
Сингх
28
Кошта
99
9
Уилтон
7
Феррейра
9
Кассьерра
19
19
9
Кассьерра
13
Ситхоле
8
8
13
Ситхоле
12
Пете
2
Калила
2
Калила
12
Пете
99
45
Педру
45
Педру
99
7
Феррейра
7
7
7
Феррейра
22
Карлос
44
Диаби
44
Диаби
22
Карлос
11
Сингх
7
Амарал
7
Амарал
11
Сингх
Остались в запасе
Белененсеш
Пасуш де Феррейра
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
33
Давид Суалехе
ЛЗ
31
Michael
ЦФ
44
Marcelo
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
33
Давид Суалехе
ЛЗ
31
Michael
ЦФ
44
Marcelo
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Белененсеш - Пасуш де Феррейра
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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Белененсеш
Пасуш де Феррейра
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2023.04.23 11:01
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2021.11.29 17:12
2
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2021.11.28 13:29
7
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2021.11.28 08:35
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У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
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2021.08.19 23:33
4
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2021.08.18 22:43
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2021.01.02 10:19
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