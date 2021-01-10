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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Бирмингем Сити
Манчестер Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 10 января 2021
Манчестер Сити
10.01.2021, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
8'
Б. Силва
15'
Б. Силва
33'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Бирмингем Сити
88'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
Замена
Л. Делап
️️️️
Г. Жезус
75'
Желтая карточка
К. Уокер
74'
68'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Леко
67'
Замена
Ж. Бела
️️️️
И. Суньич
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
67'
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
Ж. Канселу
46'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Р. Диаш
46'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
К. Де Брюйне
46'
46'
Замена
️️️️
Д. Тораль
46'
Замена
М. Робертс
️️️️
С. Хоган
44'
Желтая карточка
И. Суньич
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Марез
33'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
Пас отдал
К. Де Брюйне
15'
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
39
Aaron Clayton
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
4-1-3-2
1
Стеффен
23
Менди
2
Канселу
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
9
Жезус
11
Де Брюйне
4-1-4-1
1
Прието
6
Кларк-Салтер
12
Сан Хосе
32
Фрэнд
2
Колен
26
Суньич
8
Кифтенбельд
21
Тораль
17
Леко
10
Санчес
25
Хоган
9
Жезус
19
Делап
19
Делап
9
Жезус
11
Де Брюйне
8
Нмеча
8
Нмеча
11
Де Брюйне
2
Канселу
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
2
Канселу
3
Диаш
6
Стоунз
6
Стоунз
3
Диаш
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
25
Хоган
4
Робертс
4
Робертс
25
Хоган
17
Леко
10
Юткевич
10
Юткевич
17
Леко
26
Суньич
91
Бела
91
Бела
26
Суньич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бирмингем Сити
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
39
Aaron Clayton
ЦФ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
Остались в запасе
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
39
Aaron Clayton
ЦФ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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