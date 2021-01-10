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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 10 января 2021
Рома
10.01.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 2
Завершен
Интер
17'
Л. Пеллегрини
86'
Д. Манчини
56'
М. Шкриньяр
63'
А. Хакими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
90'
+5
Желтая карточка
И. Перишич
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
89'
ГОЛ! 2:2!
Д. Манчини
Пас отдал
Г. Вильяр
86'
82'
Замена
А. Коларов
️️️️
А. Хакими
82'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
А. Видаль
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Ж. Верету
79'
Желтая карточка
Г. Вильяр
77'
77'
Замена
И. Перишич
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Б. Перес
️️️️
Л. Спинаццола
73'
67'
Желтая карточка
А. Бастони
Желтая карточка
Д. Манчини
65'
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Хакими
Пас отдал
М. Брозович
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Шкриньяр
Пас отдал
М. Брозович
Желтая карточка
К. Смоллинг
45'
+1
43'
Желтая карточка
Р. Лукаку
34'
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Дармиан
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Г. Мхитарян
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Лопес
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
2
Карсдорп
22
Мхитарян
12
Вильяр
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Джеко
3-3-2-2
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
2
Хакими
23
Барелла
23
Видаль
9
Лукаку
10
Мартинес
37
Спинаццола
33
Перес
33
Перес
37
Спинаццола
17
Верету
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Верету
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
10
Мартинес
5
Перишич
5
Перишич
10
Мартинес
2
Хакими
11
Коларов
11
Коларов
2
Хакими
36
Дармиан
15
Янг
15
Янг
36
Дармиан
23
Видаль
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Видаль
Остались в запасе
Рома
Интер
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
7
Суф Подгоряну
ПВ
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
7
Суф Подгоряну
ПВ
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Рома - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
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