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Расписание матчей
Англия. Кубок
Барнсли - Транмер
Барнсли - Транмер: обзор матча 10 января 2021
Барнсли
10.01.2021, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Транмер
59'
М. Хелик
90+5'
К. Вудроу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барнсли - Транмер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Вудроу
90'
+5
81'
Замена
К. Моррис
️️️️
O. Khan
76'
Замена
J. Burton
️️️️
Л. Райдхэлг
Замена
Р. Палмер
️️️️
А. Моуатт
72'
67'
Замена
К. Блэкетт-Тэйлор
️️️️
M. Ferrier
Замена
Т. Сиббик
️️️️
М. Соллбауэр
63'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Чаплин
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Хелик
Пас отдал
Х. Кейн
59'
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Фризер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Транмер
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
22
Lee O'Connor
ЦФ
9
James Vaughan
ЦФ
99
Morgan Ferrier
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
8
Jay Spearing
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
1
Scott Davies
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Транмер
28
Олли Бэнкс
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
13
Joe Murphy
ЦФ
5
Mark Ellis
ЦФ
2
Kyle Hayde
ЦФ
25
George Nugent
ЦФ
27
Jake Burton
ЦФ
4-3-1-2
40
Коллинс
6
Хелик
21
Соллбауэр
5
Андерсен
2
Бриттан
4
Стайлс
20
Кейн
20
Моуатт
28
Фризер
8
Чаплин
12
Вудроу
2-1-5
6
Монте
3
Райдхэлг
11
Вулери
33
1
15
17
8
28
Уильямс
28
Уильямс
21
Соллбауэр
6
Сиббик
6
Сиббик
21
Соллбауэр
20
Моуатт
17
Палмер
17
Палмер
20
Моуатт
8
Чаплин
20
Адебойежо
20
Адебойежо
8
Чаплин
28
Фризер
16
Томас
16
Томас
28
Фризер
33
18
Моррис
18
Моррис
33
99
33
Блэкетт-Тэйлор
33
Блэкетт-Тэйлор
99
3
Райдхэлг
27
27
3
Райдхэлг
Остались в запасе
Барнсли
Транмер
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
13
Joe Murphy
ЦФ
5
Mark Ellis
ЦФ
2
Kyle Hayde
ЦФ
25
George Nugent
ЦФ
28
Олли Бэнкс
ЦП
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
5
Mark Ellis
ЦФ
2
Kyle Hayde
ЦФ
25
George Nugent
ЦФ
28
Олли Бэнкс
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Барнсли - Транмер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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