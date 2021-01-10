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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кротоне
Верона - Кротоне: обзор матча 10 января 2021
Верона
10.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Кротоне
16'
Н. Калинич
25'
Ф. Димарко
55'
Ж. Мессьяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кротоне
89'
Желтая карточка
П. Перейра
78'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Э. Ривьер
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Дзакканьи
75'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Н. Калинич
64'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Д. Маньяни
63'
56'
Желтая карточка
А. Реца
55'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Мессьяс
Желтая карточка
Д. Маньяни
53'
47'
Желтая карточка
К. Джиджи
46'
Замена
П. Перейра
️️️️
С. Молина
46'
Замена
Сими
️️️️
Э. Энрике
Замена
П. Давидович
️️️️
Ф. Чеккерини
46'
Желтая карточка
М. Ловато
42'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Димарко
Пас отдал
М. Дзакканьи
25'
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
А. Барак
16'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Сими
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Сильвестри
96
Маньяни
11
Чеккерини
32
Димарко
5
Ловато
19
Фараони
20
Илич
61
Тамез
10
Дзакканьи
72
Барак
9
Калинич
4-3-2-1
21
Кордас
43
Големич
5
Луперто
26
Джиджи
13
Реца
10
Вулич
23
Энрике
21
Дзанеллато
79
Молина
10
Мессьяс
97
Ривьер
11
Чеккерини
27
Давидович
27
Давидович
11
Чеккерини
96
Маньяни
22
Гюнтер
22
Гюнтер
96
Маньяни
10
Дзакканьи
19
Колли
19
Колли
10
Дзакканьи
9
Калинич
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
9
Калинич
79
Молина
13
Перейра
13
Перейра
79
Молина
97
Ривьер
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
97
Ривьер
23
Энрике
9
Сими
9
Сими
23
Энрике
Остались в запасе
Верона
Кротоне
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
45
Джан Марко Креспи
ВР
20
Луис Рохас
АП
23
Антонио Маццотта
ЛП
10
Якопо Петриччионе
ОП
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
20
Луис Рохас
АП
23
Антонио Маццотта
ЛП
10
Якопо Петриччионе
ОП
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Верона - Кротоне
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
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