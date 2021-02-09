январь 2020
февраль 2021
Португалия. Примейра (2020/2021), 18 тур
9 февраля, вторник
00:01
Матч завершен
9 февраля, вторник
18:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2020, 35 тур
Товарищеские матчи 2021, Февраль
Франция. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
Англия. Кубок (2020/2021), 1/8 финала
Австрия. Бундеслига (2020/2021), 16 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 23 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 25 тур
9 февраля, вторник
22:00
Матч завершен
Италия. Кубок (2020/2021), 1/2 финала, ответный матч
Испания. Примера (2020/2021), 1 тур