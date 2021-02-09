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    Расписание матчей 09-02-2021

    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2020/2021), 18 тур
    9 февраля, вторник
    00:01
    Белененсеш
    1:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    9 февраля, вторник
    18:00
    Пасуш де Феррейра
    0:0
    Портимоненси
    Матч завершен
    9 февраля, вторник
    20:00
    Риу Аве
    2:1
    Тондела
    Матч завершен
    9 февраля, вторник
    22:00
    Боавишта
    0:1
    Насьональ
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 35 тур
    9 февраля, вторник
    02:00
    Ботафого
    2:5
    Гремио
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2021, Февраль
    9 февраля, вторник
    11:00
    Рубин
    3:1
    Пари НН
    Матч завершен
    9 февраля, вторник
    16:00
    Зенит
    1:0
    Иордания
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
    9 февраля, вторник
    20:30
    Реймс
    3:4
    Валансьен
    Матч завершен
    9 февраля, вторник
    20:30
    Лорьян
    2:1
    Париж
    Матч завершен
    9 февраля, вторник
    23:00
    Лион
    5:1
    Аяччо
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2020/2021), 1/8 финала
    9 февраля, вторник
    20:30
    Бернли
    0:2
    Борнмут
    Матч завершен
    9 февраля, вторник
    22:30
    Манчестер Юнайтед
    1:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 16 тур
    9 февраля, вторник
    20:30
    Штурм
    2:1
    Рид
    Матч завершен
    9 февраля, вторник
    22:30
    Рапид
    1:0
    Вольфсберг
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 23 тур
    9 февраля, вторник
    22:00
    Ротерхэм
    1:2
    Кардифф
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 25 тур
    9 февраля, вторник
    22:00
    Шеффилд Уэнсдэй
    2:0
    Уикомб Уондерерс
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2020/2021), 1/2 финала, ответный матч
    9 февраля, вторник
    22:45
    Ювентус
    0:0
    Интер
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 1 тур
    9 февраля, вторник
    23:00
    Реал
    2:0
    Хетафе
    Матч завершен
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