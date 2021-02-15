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    Расписание матчей 15-02-2021

    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 36 тур
    15 февраля, понедельник
    00:15
    Палмейрас
    3:0
    Форталеза
    Матч завершен
    15 февраля, понедельник
    00:15
    Атлетико Паранаэнсе
    2:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    15 февраля, понедельник
    02:30
    Гремио
    1:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2021, Февраль
    15 февраля, понедельник
    15:00
    Рубин
    0:0
    Урал
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 25 тур
    15 февраля, понедельник
    16:00
    Генчлербирлиги
    0:3
    Бешикташ
    Матч завершен
    15 февраля, понедельник
    19:00
    Антальяспор
    1:1
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 22 тур
    15 февраля, понедельник
    18:15
    Ларисса
    2:4
    АЕК
    Матч завершен
    15 февраля, понедельник
    18:15
    ПАС
    0:2
    ПАОК
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 24 тур
    15 февраля, понедельник
    21:00
    Вест Хэм
    3:0
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    15 февраля, понедельник
    23:00
    Челси
    2:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 16 тур
    15 февраля, понедельник
    21:00
    Копенгаген
    3:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 21 тур
    15 февраля, понедельник
    22:30
    Бавария
    3:3
    Арминия
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 22 тур
    15 февраля, понедельник
    22:45
    Верона
    2:1
    Парма
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 26 тур
    15 февраля, понедельник
    22:45
    Гент
    4:0
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 23 тур
    15 февраля, понедельник
    23:00
    Кадис
    0:4
    Атлетик
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 19 тур
    15 февраля, понедельник
    23:15
    Спортинг
    2:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
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