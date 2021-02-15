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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Арминия
Бавария - Арминия: обзор матча 15 февраля 2021
Бавария
15.02.2021, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Арминия
48'
Р. Левандовски
57'
К. Толиссо
70'
А. Дэвис
9'
М. Влап
37'
А. Пипер
49'
К. Гебауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Арминия
89'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
Ф. Клоз
Желтая карточка
К. Толиссо
78'
ГОЛ! 3:3!
А. Дэвис
70'
62'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
А. Фогльзаммер
62'
Замена
С. Кордова
️️️️
М. Влап
Замена
Й. Киммих
️️️️
Б. Сарр
58'
ГОЛ! 2:3!
К. Толиссо
Пас отдал
Л. Сане
57'
49'
ГОЛ! 1:3!
К. Гебауэр
Пас отдал
А. Фогльзаммер
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Алаба
48'
41'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Р. Доан
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Пипер
Пас отдал
М. Влап
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Влап
Пас отдал
М. Претль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
6
Фабиан Кунце
ОП
14
Мичел Влап
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
25
Зюле
5
Алаба
21
Эрнандес
70
Сарр
8
Толиссо
21
Коман
10
Сане
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
4-2-2-2
1
Ортега
27
Брюннер
4
Нильссон
5
Пипер
7
Лаурсен
24
Претль
6
Кунце
20
Доан
14
Влап
9
Клоз
9
Фогльзаммер
70
Сарр
6
Киммих
6
Киммих
70
Сарр
20
Доан
27
Гебауэр
27
Гебауэр
20
Доан
9
Фогльзаммер
8
Зойферт
8
Зойферт
9
Фогльзаммер
9
Клоз
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
9
Клоз
14
Влап
16
Кордова
16
Кордова
14
Влап
Остались в запасе
Бавария
Арминия
10
Джамал Мусиала
АП
21
Марк Рока
ОП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
4
Натан де Медина
ПЗ
31
Оскар Линнер
ВР
10
Марсель Хартель
АП
7
Масайя Окугава
ЛП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
10
Джамал Мусиала
АП
21
Марк Рока
ОП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Остались в запасе
4
Натан де Медина
ПЗ
31
Оскар Линнер
ВР
10
Марсель Хартель
АП
7
Масайя Окугава
ЛП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Бавария - Арминия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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