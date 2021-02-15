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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 15 февраля 2021
Атлетико Паранаэнсе
15.02.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
63'
Витиньо
90+2'
Т. Хелено
71'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе
Замена
З. Ивалдо
️️️️
К. Эдуардо
90'
+4
Замена
Келлвен
️️️️
J.
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Т. Хелено
90'
+2
89'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
В. Маранхао
89'
Замена
В. Леке
️️️️
J.
Замена
W.
️️️️
Витиньо
87'
83'
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
З. Роберто
71'
ГОЛ! 1:1!
R.
68'
Замена
R.
️️️️
Чико
ГОЛ! 1:0!
Витиньо
Пас отдал
Абнер
63'
Замена
J.
️️️️
Р. Кайзер
46'
46'
Замена
A.
️️️️
Натанаэль
Желтая карточка
J.
45'
+4
Желтая карточка
Ричард
42'
41'
Желтая карточка
Чико
Желтая карточка
Абнер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Ричард
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
11
Никао
АП
2
Jonathan
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
10
Чико
АП
1
Jean
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
10
Jadson
ЦП
11
Жажа
ПВ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
9
Walter
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
99
Витор Леке
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
12
Gabriel Bernard
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
3-1-1-2-2
23
Сантос
16
Абнер
44
Хелено
5
Энрике
25
Ричард
18
Читтадини
28
Витиньо
11
Никао
79
Кайзер
2
3-2-1-2-3
2
Оливейра
33
Эдер
25
Натанаэль
5
Маранхао
17
Фрейтас
18
10
Рато
10
Чико
99
Зе Роберто
23
1
2
12
Келлвен
12
Келлвен
2
96
Эдуардо
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
96
Эдуардо
28
Витиньо
9
9
28
Витиньо
79
Кайзер
10
10
79
Кайзер
25
Натанаэль
0
0
25
Натанаэль
99
Зе Роберто
11
11
99
Зе Роберто
5
Маранхао
44
Баральяс
44
Баральяс
5
Маранхао
10
Чико
21
21
10
Чико
18
99
Леке
99
Леке
18
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе
13
Жандрей
ВР
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
11
Жажа
ПВ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
18
Кристиан
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
12
Gabriel Bernard
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
11
Жажа
ПВ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
18
Кристиан
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
Остались в запасе
12
Gabriel Bernard
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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