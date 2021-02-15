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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Атлетик
Кадис - Атлетик: обзор матча 15 февраля 2021
Кадис
15.02.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 4
Завершен
Атлетик
4'
А. Беренгер
15'
У. Лопес
29'
А. Беренгер
52'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Атлетик
Желтая карточка
И. Шапоньич
90'
+1
Замена
А. Мартин
️️️️
И. Карселен
85'
79'
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Беренгер
79'
Замена
И. Леке
️️️️
А. Капа
76'
Замена
У. Венцедор
️️️️
У. Лопес
70'
Желтая карточка
М. Весга
66'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
66'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Уильямс
52'
ГОЛ! 0:4!
И. Уильямс
Пас отдал
У. Нуньес
Желтая карточка
Фали
47'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
А. Негредо
46'
Замена
Р. Собрино
️️️️
А. Переа
46'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
С. Санчес
46'
Замена
И. Альехо
️️️️
Э. Лосано
46'
Желтая карточка
Кала
33'
29'
ГОЛ! 0:3!
А. Беренгер
Пас отдал
И. Муньяин
19'
Желтая карточка
У. Нуньес
15'
ГОЛ! 0:2!
У. Лопес
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Беренгер
Пас отдал
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-3-2-2
23
Ледесма
3
Фали
4
Алкала
16
Кала
18
Эспино
18
Гарридо
20
Карселен
80
Переа
25
Санчес
11
Лосано
21
Негредо
4-1-1-2-2
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
14
Нуньес
17
Бершиче
6
Весга
8
Лопес
7
Беренгер
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
20
Карселен
4
Мартин
4
Мартин
20
Карселен
11
Лосано
14
Альехо
14
Альехо
11
Лосано
21
Негредо
20
Искьердо
20
Искьердо
21
Негредо
25
Санчес
8
Шапоньич
8
Шапоньич
25
Санчес
80
Переа
19
Собрино
19
Собрино
80
Переа
8
Лопес
12
Венцедор
12
Венцедор
8
Лопес
9
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
9
Уильямс
2
Капа
15
Леке
15
Леке
2
Капа
7
Беренгер
11
Гомес
11
Гомес
7
Беренгер
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
Остались в запасе
Кадис
Атлетик
29
Филип Малбашич
ПВ
6
Хорхе Помбо
АП
1
Хуан Флере
ВР
6
Хосе Мари
ОП
Главный тренер
Альваро Сервера
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
29
Филип Малбашич
ПВ
6
Хорхе Помбо
АП
1
Хуан Флере
ВР
6
Хосе Мари
ОП
Остались в запасе
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Кадис - Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Нуэво Мирандилья
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