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    Расписание матчей 11-01-2021

    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 29 тур
    11 января, понедельник
    00:15
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Баия
    Матч завершен
    11 января, понедельник
    00:15
    Интернасьонал
    1:0
    Гойас
    Матч завершен
    11 января, понедельник
    02:30
    Васко да Гама
    3:0
    Ботафого
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 18 тур
    11 января, понедельник
    16:00
    ББ Эрзурумспор
    0:3
    Фенербахче
    Матч завершен
    11 января, понедельник
    19:00
    Аланьяспор
    1:2
    Касымпаша
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 16 тур
    11 января, понедельник
    18:15
    ПАС
    0:0
    Арис
    Матч завершен
    11 января, понедельник
    20:30
    ПАС Ламия
    0:1
    АЕК
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 18 тур
    11 января, понедельник
    21:00
    Эльче
    1:3
    Хетафе
    Матч завершен
    11 января, понедельник
    23:00
    Уэска
    0:2
    Бетис
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 17 тур
    11 января, понедельник
    22:45
    Специя
    2:1
    Сампдория
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 30 тур
    11 января, понедельник
    22:45
    Стандард
    3:1
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 23 тур
    11 января, понедельник
    22:45
    Селтик
    1:1
    Хиберниан
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
    11 января, понедельник
    23:00
    Стокпорт Каунти
    0:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
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