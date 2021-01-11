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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стокпорт Каунти - Вест Хэм
Стокпорт Каунти - Вест Хэм: обзор матча 11 января 2021
Стокпорт Каунти
11.01.2021, понедельник, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
83'
К. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Стокпорт Каунти - Вест Хэм
Замена
Э. Палмер
️️️️
S. Minihan
87'
83'
ГОЛ! 0:1!
К. Доусон
Пас отдал
Д. Боуэн
Замена
М. Саутэм-Хейлз
️️️️
C. Jennings
82'
73'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Б. Джонсон
68'
Замена
Т. Соучек
️️️️
М. Ланзини
67'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
R. Bennett
️️️️
A. Reid
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Марк Китчинг
ЛАЗ
17
Джордан Уильямс
ЛВ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
2
Sam Minihan
ЦФ
16
Jordan Keane
ЦФ
6
Lois Maynard
ЦФ
26
Liam Hogan
ЦФ
8
John Richard Rooney
ЦФ
25
Alex Reid
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Стокпорт Каунти
6
Эшли Палмер
ЦЗ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ПЗ
3
James Jennings
ЦФ
21
Joshua Barnes
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
26
Richard Bennett
ЦФ
8
Harvey Gilmour
ЦФ
7
Adam Thomas
ЦФ
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
1-1-5
3
Китчинг
17
Уильямс
26
18
25
8
6
4-1-1-2-2
12
Рэндольф
34
Цоуфал
21
Огбонна
15
Доусон
2
Джонсон
41
Райс
16
Нобл
7
Ярмоленко
22
Ланзини
10
Бенрахма
18
Антонио
2
6
Палмер
6
Палмер
2
18
23
Саутэм-Хейлз
23
Саутэм-Хейлз
18
25
26
26
25
7
7
2
Джонсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
2
Джонсон
22
Ланзини
28
Соучек
28
Соучек
22
Ланзини
7
Ярмоленко
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Вест Хэм
3
James Jennings
ЦФ
21
Joshua Barnes
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
8
Harvey Gilmour
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
37
Натан Холланд
ЛВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
1
Натан Тротт
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
3
James Jennings
ЦФ
21
Joshua Barnes
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
8
Harvey Gilmour
ЦФ
Остались в запасе
37
Натан Холланд
ЛВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
1
Натан Тротт
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Стокпорт Каунти - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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0 : 3
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Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
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2 : 1
07.11.2026
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Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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