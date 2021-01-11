Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Касымпаша
Аланьяспор - Касымпаша: обзор матча 11 января 2021
Аланьяспор
11.01.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Касымпаша
40'
Т. Бакасетас (П)
22'
А. Ходжич
33'
Ю. Эрдоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Касымпаша
86'
Желтая карточка
R. KÃ¶se
Замена
H. HÃ¼seyin Acar
️️️️
С. Учан
79'
78'
Замена
A. Koç
️️️️
А. Ходжич
Замена
Т. Бингель
️️️️
J.
77'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Э. Караджа
68'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
М. Сиопис
46'
Желтая карточка
М. Сиопис
45'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Бакасетас
40'
33'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
И. Телин
32'
Замена
Ф. Йилдырым
️️️️
К. Варга
25'
Красная карточка
У. Хаддади
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Ходжич
Пас отдал
Ю. Эрдоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
3-3-1-3
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
24
6
Сиопис
20
Аксой
48
Учан
9
Бакасетас
15
Бабакар
7
Караджа
28
Барейро
4-2-1-3
1
25
Бречка
4
Хаддади
94
Хадергьонай
17
Эльмали
10
Эрдоган
35
Кара
7
Варга
15
Ходжич
24
92
Телин
24
75
Бингель
75
Бингель
24
6
Сиопис
10
Кутлу
10
Кутлу
6
Сиопис
48
Учан
8
8
48
Учан
7
Караджа
9
Пектемек
9
Пектемек
7
Караджа
7
Варга
23
Йилдырым
23
Йилдырым
7
Варга
15
Ходжич
71
71
15
Ходжич
Остались в запасе
Аланьяспор
Касымпаша
13
Кагри Гюней
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Эрдем Канполат
ВР
55
Yasin Dulger
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
13
Кагри Гюней
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Остались в запасе
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Эрдем Канполат
ВР
55
Yasin Dulger
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Аланьяспор - Касымпаша
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+