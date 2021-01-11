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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Беверен
Стандард - Беверен: обзор матча 11 января 2021
Стандард
11.01.2021, понедельник, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Беверен
31'
С. Амалла
66'
С. Амалла
74'
М. Бокади
84'
D. Wuytens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Беверен
84'
ГОЛ! 3:1!
D. Wuytens
Пас отдал
М. Фрай
80'
Замена
J. Faucher
️️️️
Д. Хейманс
Замена
Э. Шамир
️️️️
С. Амалла
80'
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
75'
ГОЛ! 3:0!
М. Бокади
Пас отдал
Н. Гавори
74'
Желтая карточка
У. Сике
68'
ГОЛ! 2:0!
С. Амалла
Пас отдал
У. Сике
66'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Д. Мюлека
65'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
М. Лестьенн
65'
64'
Замена
J. Efford
️️️️
А. Койта
63'
Замена
Д. Синани
️️️️
А. Хаммас
57'
Желтая карточка
А. Вукотич
Желтая карточка
Д. Мюлека
33'
32'
Замена
J. Mertens
️️️️
А. Вигель
ГОЛ! 1:0!
С. Амалла
31'
Желтая карточка
С. Бастьен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Беверен
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
7
Андреас Вигель
ЦЗ
40
Georges Mandjeck
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
15
Dries Wuytens
ЦФ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Беверен
21
Люка Пирар
ВР
52
Jur Schryvers
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
11
Denzel Jubitana
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
4-4-3
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Гавори
41
Сике
16
Карсела-Гонсалес
21
Амалла
43
Раскин
22
Бастьен
17
Лестьенн
11
Мюлека
8
3-2-1-4
29
Жекерс
20
Вукотич
7
Вигель
24
Хаммас
40
6
38
Хейманс
11
Койта
3
15
9
Фрай
21
Амалла
15
Шамир
15
Шамир
21
Амалла
17
Лестьенн
7
Баликвиша
7
Баликвиша
17
Лестьенн
11
Мюлека
15
Тапсоба
15
Тапсоба
11
Мюлека
16
Карсела-Гонсалес
9
Чоп
9
Чоп
16
Карсела-Гонсалес
7
Вигель
2
2
7
Вигель
11
Койта
28
28
11
Койта
24
Хаммас
10
Синани
10
Синани
24
Хаммас
38
Хейманс
11
11
38
Хейманс
Остались в запасе
Стандард
Беверен
8
Дамьян Павлович
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
30
Лоран Хенкине
ВР
Главный тренер
Филипп Монтанье
24
Serge Leuko
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
21
Люка Пирар
ВР
52
Jur Schryvers
ЦЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
Остались в запасе
8
Дамьян Павлович
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
30
Лоран Хенкине
ВР
Остались в запасе
24
Serge Leuko
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
21
Люка Пирар
ВР
52
Jur Schryvers
ЦЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Стандард - Беверен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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