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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Хетафе
Эльче - Хетафе: обзор матча 11 января 2021
Эльче
11.01.2021, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 3
Завершен
Хетафе
4'
Р. Гути
39'
М. Кукурелья
69'
Х. Мата
86'
Анхель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Хетафе
90'
+3
Замена
А. Ньом
️️️️
Д. Суарес
86'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Анхель
Желтая карточка
Э. Ригони
82'
81'
Замена
Анхель
️️️️
Ф. Портильо
Желтая карточка
Нино
78'
74'
Желтая карточка
К. Аленья
69'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мата
Замена
Д. Кальво
️️️️
Хосан
68'
Замена
Нино
️️️️
Д. Гонсалес
68'
Замена
В. Родригес
️️️️
Р. Гути
68'
65'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Н. Максимович
Замена
О. Мфулу
️️️️
Фидель
56'
Вторая желтая
И. Марконе
52'
Желтая карточка
И. Марконе
44'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Кукурелья
Пас отдал
Ф. Портильо
31'
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
П. Милья
️️️️
Л. Бойе
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гути
Пас отдал
А. Барраган
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
19
Луисми
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Сабит Абдулай
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бадия
20
Хосема
16
Гонсалес
5
Верду
19
Барраган
23
Марконе
10
Гути
10
Фидель
17
Хосан
24
Ригони
15
Бойе
3-2-3-1-1
1
Янес
17
Оливера
23
Кабако
2
Джене
22
Суарес
17
Кукурелья
10
Аленья
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Портильо
17
Мата
15
Бойе
11
Милья
11
Милья
15
Бойе
10
Фидель
12
Мфулу
12
Мфулу
10
Фидель
10
Гути
8
Родригес
8
Родригес
10
Гути
17
Хосан
12
Кальво
12
Кальво
17
Хосан
16
Гонсалес
11
Нино
11
Нино
16
Гонсалес
88
Максимович
14
Кубо
14
Кубо
88
Максимович
22
Суарес
12
Ньом
12
Ньом
22
Суарес
20
Портильо
9
Анхель
9
Анхель
20
Портильо
Остались в запасе
Эльче
Хетафе
8
Хони Аламо
ЦФ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
1
Диего Родригес
ВР
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
30
Джон Финн
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
39
Мамор Ньянг
ЦФ
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
8
Хони Аламо
ЦФ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
1
Диего Родригес
ВР
19
Луисми
ЦП
Остались в запасе
30
Джон Финн
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
39
Мамор Ньянг
ЦФ
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эльче - Хетафе
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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