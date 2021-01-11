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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Бетис
Уэска - Бетис: обзор матча 11 января 2021
Уэска
11.01.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
78'
А. Манди
90+4'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Бетис
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
А. Санабрия
Пас отдал
Н. Фекир
Желтая карточка
П. Инсуа
85'
83'
Замена
Сидней
️️️️
С. Каналес
82'
Вторая желтая
П. Акуоку
Замена
С. Оказаки
️️️️
П. Москера
79'
79'
Замена
Родри
️️️️
А. Руйбаль
79'
Замена
Хуанми
️️️️
Д. Лайнес
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Манди
Пас отдал
Эмерсон
Замена
С. Гомес
️️️️
С. Рамирес
72'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
М. Рико
72'
69'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Л. Морон
Желтая карточка
Х. Онтиверос
56'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
П. Лопес
52'
Замена
Х. Пулидо
️️️️
Д. Феррейро
52'
51'
Желтая карточка
П. Акуоку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Уэска
40
Хави Гаска
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Бетис
1
Карлос Марин
ВР
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
5
Джеованни Барба
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Родри
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-2-2
25
Фернандес
22
Галан
22
Сиовас
44
Инсуа
19
Лопес
17
Рико
5
Москера
10
Онтиверос
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
4-1-3-2
1
Браво
22
Эмерсон
4
Руис
2
Манди
33
Миранда
24
Акуоку
24
Руйбаль
10
Фекир
20
Каналес
80
Морон
16
Лайнес
19
Рамирес
17
Гомес
17
Гомес
19
Рамирес
19
Лопес
10
Гарсия
10
Гарсия
19
Лопес
17
Рико
20
Сеоане
20
Сеоане
17
Рико
7
Феррейро
5
Пулидо
5
Пулидо
7
Феррейро
5
Москера
30
Оказаки
30
Оказаки
5
Москера
24
Руйбаль
10
Родри
10
Родри
24
Руйбаль
20
Каналес
26
Сидней
26
Сидней
20
Каналес
80
Морон
19
Санабрия
19
Санабрия
80
Морон
16
Лайнес
7
Хуанми
7
Хуанми
16
Лайнес
Остались в запасе
Уэска
Бетис
30
Дани Эскриче
ЦФ
22
Келечи Нвакали
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
27
Гастон Силва
ЛЗ
40
Хави Гаска
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
1
Карлос Марин
ВР
5
Джеованни Барба
ЦЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Жоэль
ВР
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
30
Дани Эскриче
ЦФ
22
Келечи Нвакали
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
27
Гастон Силва
ЛЗ
40
Хави Гаска
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Остались в запасе
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
1
Карлос Марин
ВР
5
Джеованни Барба
ЦЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Жоэль
ВР
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Уэска - Бетис
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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