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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - АЕК
ПАС Ламия - АЕК: обзор матча 11 января 2021
ПАС Ламия
11.01.2021, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 16 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
9'
К. Ансарифард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - АЕК
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
E. Bjarnason
74'
69'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Е. Шахов
69'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Танкович
68'
Желтая карточка
Н. Оливейра
Желтая карточка
Ф. Цандарис
66'
63'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
Замена
Тайрон
️️️️
Л. Романич
63'
62'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
П. Манталос
Замена
B. Arabuli
️️️️
Т. Василакакис
59'
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
Д. Бехарано
59'
Замена
М. Делетич
️️️️
К. Провидакис
59'
57'
Замена
Э. Лопеш
️️️️
Х. Албанис
53'
Красная карточка
Э. Инсуа
Желтая карточка
Т. Василакакис
44'
Желтая карточка
Л. Романич
25'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Ансарифард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
20
Тайрон
ЦП
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
20
Angelos Zoulis
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Эпасси
23
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
37
24
Провидакис
16
Бехарано
25
Василакакис
9
Романич
11
Караманос
0
4-3-3
33
Атанасиадис
4
Сварнас
24
Неделчару
2
Бакакис
12
Инсуа
8
Симойш
20
Манталос
28
Шахов
19
Албанис
17
Ансарифард
22
Танкович
0
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
0
25
Василакакис
45
45
25
Василакакис
16
Бехарано
8
Цандарис
8
Цандарис
16
Бехарано
9
Романич
20
Тайрон
20
Тайрон
9
Романич
24
Провидакис
7
Делетич
7
Делетич
24
Провидакис
19
Албанис
22
Лопеш
22
Лопеш
19
Албанис
28
Шахов
7
Крстичич
7
Крстичич
28
Шахов
20
Манталос
6
Галанопулос
6
Галанопулос
20
Манталос
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
22
Танкович
10
Ливайя
10
Ливайя
22
Танкович
Остались в запасе
ПАС Ламия
АЕК
20
Angelos Zoulis
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
37
Ведад Радонья
ПЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
20
Angelos Zoulis
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
Остались в запасе
37
Ведад Радонья
ПЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча ПАС Ламия - АЕК
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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