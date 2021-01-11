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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Фенербахче
Эрзурумспор - Фенербахче: обзор матча 11 января 2021
Эрзурумспор
11.01.2021, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Фенербахче
45+4'
М. Хакан Яндас
48'
Д. Пелкас
51'
З. Гюмюш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Фенербахче
Замена
M. Murat Uçar
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
87'
86'
Замена
Ф. Шанлитюрк
️️️️
М. Хакан Яндас
86'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Д. Пелкас
75'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
О. Туфан
75'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Тиам
63'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
З. Гюмюш
51'
ГОЛ! 0:3!
З. Гюмюш
Пас отдал
Д. Эркин
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пелкас
Пас отдал
З. Гюмюш
Замена
K. Erdoğan
️️️️
F. Farnolle
46'
Замена
M. Albayrak
️️️️
H. Hatipoğlu
46'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Эркин
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
М. Хакан Яндас
Пас отдал
Д. Пелкас
Замена
Б. Дарри
️️️️
G. Obertan
45'
+1
Желтая карточка
O. Çelik
45'
Замена
M. Donald
️️️️
П. Бумаль
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Эрзурумспор
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Mitchell Donald
ЦП
57
Batuhan Unsal
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
1-1-2-5
30
55
20
Бумаль
17
Бассан
11
Новиковас
5
10
Рикарду
4
88
30
4-1-5
1
Баиндыр
30
Сангаре
32
Тиссеран
88
Эркин
5
Чифтпинар
14
Густаво
9
Тиам
8
Яндас
10
Пелкас
11
Гюмюш
11
Туфан
30
33
33
30
99
77
77
99
5
53
53
5
4
11
Дарри
11
Дарри
4
20
Бумаль
20
20
20
Бумаль
8
Яндас
80
Шанлитюрк
80
Шанлитюрк
8
Яндас
11
Гюмюш
30
Валенсия
30
Валенсия
11
Гюмюш
11
Туфан
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
11
Туфан
9
Тиам
38
Саматта
38
Саматта
9
Тиам
10
Пелкас
9
9
10
Пелкас
Остались в запасе
Эрзурумспор
Фенербахче
57
Batuhan Unsal
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
57
Batuhan Unsal
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Эрзурумспор - Фенербахче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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