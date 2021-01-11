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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Арис
ПАС - Арис: обзор матча 11 января 2021
ПАС
11.01.2021, понедельник, 18:15
Греция. Суперлига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Арис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Арис
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
S. Križman
90'
78'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Б. Гама
Желтая карточка
S. Križman
76'
Замена
J. Leo
️️️️
F. Brener
74'
57'
Замена
Д. Сандгрен
️️️️
К. Ганя
56'
Замена
C. Lopez
️️️️
К. Силва
Желтая карточка
Г. Памлидис
54'
Желтая карточка
М. Персман
41'
39'
Желтая карточка
Б. Гама
30'
Желтая карточка
К. Ганя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
0
F. Brener
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Арис
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
4-2-1-3
1
Хутесиотис
5
Эррамуспе
43
Персман
2
Салиакас
6
Пантелакис
7
Карталис
28
Домингес
14
Памлидис
12
22
0
2-4-1-4
31
Роуз
66
Сакич
16
Гама
8
Джегго
88
7
Мансини
10
Силва
11
Ганя
9
1
29
12
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
12
0
12
12
0
10
Силва
11
11
10
Силва
16
Гама
18
Гарсия
18
Гарсия
16
Гама
11
Ганя
6
Сандгрен
6
Сандгрен
11
Ганя
Остались в запасе
ПАС
Арис
8
Ангелос Лиасос
ОП
31
Василиос Атанасиу
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
8
Ангелос Лиасос
ОП
31
Василиос Атанасиу
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Остались в запасе
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча ПАС - Арис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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