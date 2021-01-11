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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Ботафого
Васко да Гама - Ботафого: обзор матча 11 января 2021
Васко да Гама
11.01.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ботафого
22'
Т. Магно
78'
Андрей
90+6'
Я. Пикачу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Ботафого
Желтая карточка
Я. Пикачу
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Я. Пикачу
90'
+6
Замена
M. Júnior
️️️️
B. Gomes
87'
Замена
Г. Пек
️️️️
Т. Магно
87'
ГОЛ! 2:0!
Андрей
Пас отдал
Г. Кано
78'
76'
Замена
Ф. Баррандегуй
️️️️
Кевин
Замена
C. Lopes
️️️️
L. Gil
74'
Замена
J.
️️️️
C. Tenório
74'
66'
Замена
А. Лекарос
️️️️
K.
Замена
Андрей
️️️️
J.
66'
54'
Замена
C.
️️️️
R.
46'
Замена
С. Калу
️️️️
Руан
46'
Замена
Б. Назарио
️️️️
Варлей
ГОЛ! 1:0!
Т. Магно
Пас отдал
Энрике
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
22
Яго Пикачу
ПП
41
Cayo Tenório
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
3
Werley
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
2
Варлей
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
16
Руан
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
7
Андрей
ОП
77
Габриэл Пек
ПВ
33
Marcos Júnior
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
5
Caio Lopes
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
30
Матеус Наскименто
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
0
Helerson
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
1-1-1-5
17
Энрике
22
Пикачу
11
Магно
8
3
5
15
50
4-1-5
2
Варлей
4
Кану
22
Кевин
12
Луис
28
Велисон
18
Рауль
43
23
22
16
Руан
15
33
33
15
8
5
5
8
11
Магно
77
Пек
77
Пек
11
Магно
50
7
Андрей
7
Андрей
50
41
4
4
41
22
24
Лекарос
24
Лекарос
22
2
Варлей
10
Назарио
10
Назарио
2
Варлей
23
8
8
23
22
Кевин
24
Баррандегуй
24
Баррандегуй
22
Кевин
16
Руан
8
Калу
8
Калу
16
Руан
Остались в запасе
Васко да Гама
Ботафого
23
Tiago Reis
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
30
Лукао
ВР
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
30
Матеус Наскименто
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
0
Helerson
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
12
Сауло
ВР
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
23
Tiago Reis
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
30
Лукао
ВР
11
Карлиньос
ЦФ
Остались в запасе
30
Матеус Наскименто
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
0
Helerson
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
12
Сауло
ВР
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Васко да Гама - Ботафого
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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