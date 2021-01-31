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    Расписание матчей 31-01-2021

    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2020/2021), 22 тур
    31 января, воскресенье
    13:30
    ББ Эрзурумспор
    1:0
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    3:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    16:00
    Денизлиспор
    2:1
    Гезтепе
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    16:00
    Генчлербирлиги
    0:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    Бешикташ
    1:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 20 тур
    31 января, воскресенье
    14:15
    Твенте
    0:0
    Херенвен
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    16:30
    Виллем II
    2:0
    Эммен
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    3:1
    ПСВ
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:45
    АЗ Алкмаар
    0:3
    Аякс
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:45
    АДО Ден Хааг
    1:1
    Спарта
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 20 тур
    31 января, воскресенье
    14:30
    Специя
    0:1
    Удинезе
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Кротоне
    0:3
    Дженоа
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    1:3
    Лацио
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    1:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    20:00
    Наполи
    2:0
    Парма
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    22:45
    Рома
    3:1
    Верона
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 21 тур
    31 января, воскресенье
    15:00
    Челси
    2:0
    Бернли
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Лестер
    1:3
    Лидс
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:30
    Вест Хэм
    1:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    22:15
    Брайтон
    1:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 22 тур
    31 января, воскресенье
    15:00
    Ницца
    0:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Лорьян
    3:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Брест
    2:4
    Метц
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Анжер
    3:1
    Ним
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Страсбур
    0:1
    Реймс
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    Лилль
    1:0
    Дижон
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    23:00
    Нант
    1:2
    Монако
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 23 тур
    31 января, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    3:1
    Стандард
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    20:15
    Андерлехт
    0:0
    Гент
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    22:45
    Сент-Труйден
    3:0
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 20 тур
    31 января, воскресенье
    16:00
    ОФИ
    0:2
    АЕК
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    5:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:15
    ПАС
    0:1
    Атромитос
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    20:30
    Аполлон Смирнис
    1:3
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 21 тур
    31 января, воскресенье
    16:00
    Хетафе
    0:0
    Алавес
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:15
    Кадис
    2:4
    Атлетико
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    20:30
    Гранада
    0:0
    Сельта
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    23:00
    Барселона
    2:1
    Атлетик
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 17 тур
    31 января, воскресенье
    16:00
    Опава
    0:2
    Зброевка
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:00
    Баник
    0:2
    Виктория
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    20:30
    Славия
    3:0
    Яблонец
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 15 тур
    31 января, воскресенье
    16:30
    Аустрия
    2:2
    Тироль
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    16:30
    Санкт-Пельтен
    0:2
    Вольфсберг
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    ЛАСК
    1:2
    Рапид
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 19 тур
    31 января, воскресенье
    17:30
    Кельн
    3:1
    Арминия
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    20:00
    Вольфсбург
    3:0
    Фрайбург
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 17 тур
    31 января, воскресенье
    18:00
    Базель
    2:2
    Лугано
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:00
    Серветт
    1:1
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:00
    Янг Бойз
    2:1
    Сьон
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 16 тур
    31 января, воскресенье
    18:00
    Витория Гимараеш
    1:0
    Маритиму
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 20 тур
    31 января, воскресенье
    18:00
    Зюлте-Варегем
    2:1
    Остенде
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 33 тур
    31 января, воскресенье
    22:00
    Атлетико Гойяненсе
    2:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    22:00
    Коритиба
    1:1
    Гремио
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    0:0
    Баия
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    22:00
    Сеара
    0:2
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    23:00
    Атлетико Минейро
    2:0
    Форталеза
    Матч завершен
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