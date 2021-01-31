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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Яблонец
Славия - Яблонец: обзор матча 31 января 2021
Славия
31.01.2021, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Яблонец
20'
А. Сима
38'
Я. Кухта
58'
Я. Мартинец (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Яблонец
Замена
О. Дорли
️️️️
Л. Провод
87'
87'
Замена
️️️️
Я. Кроб
87'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
М. Кратохвил
Замена
О. Лингр
️️️️
П. Олаинка
84'
Желтая карточка
А. Бах
82'
78'
Замена
J. Podaný
️️️️
В. Йовович
Замена
И. Траоре
️️️️
А. Сима
77'
Замена
П. Муса
️️️️
Я. Кухта
77'
Замена
Я. Громада
️️️️
Т. Голеш
76'
62'
Замена
️️️️
Т. Хюбшман
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Я. Мартинец
58'
Желтая карточка
А. Сима
56'
46'
Замена
Д. Плестил
️️️️
R. Hruby
ГОЛ! 2:0!
Я. Кухта
Пас отдал
Н. Станчу
38'
Желтая карточка
Т. Голеш
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
Пас отдал
П. Олаинка
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
7
Доминик Плестил
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Колар
18
Бах
15
Кудела
4
Зима
26
Боржил
3
Голеш
10
Станчу
17
Провод
99
Олаинка
19
Сима
7
Кухта
3-4-1-3
4
Холик
16
Кроб
4
Мартинец
8
3
Хюбшман
27
Кратохвил
7
Поважанец
8
Йовович
1
Гануш
15
Долежал
26
Шранц
17
Провод
19
Дорли
19
Дорли
17
Провод
3
Голеш
14
Громада
14
Громада
3
Голеш
99
Олаинка
32
Лингр
32
Лингр
99
Олаинка
19
Сима
12
Траоре
12
Траоре
19
Сима
7
Кухта
9
Муса
9
Муса
7
Кухта
8
Йовович
39
39
8
Йовович
8
7
Плестил
7
Плестил
8
27
Кратохвил
19
Храмоста
19
Храмоста
27
Кратохвил
Остались в запасе
Славия
Яблонец
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
28
Патрик Хайтль
ПЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Остались в запасе
28
Патрик Хайтль
ПЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Славия - Яблонец
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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